الهدنة تعيد الحياة لقطاع غزة وأدخل قدرا كبيرا من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية

قال الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الحياة المؤقتة عادت الى الاهلى فى قطاع غزة بالتزامن مع انطلاق الهدنة الاولى وامتدادها الى يومين اخرين، مما جعل البعض يمارس حياته بشكل آمن لحد ما دون قصف وإصابات وجرحى





وأوضح الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الاخبارية، ان الاحتلال الاسرائيلي يجب عليها الالتزام بالقوانين ترعى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للسكان المدنيين، بالاضافة إلى التزام بنود الاتفاقيات الدولية.

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وتابع الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن امتداد الهدنة الى يومين آخرين يساعد على ادخال الكثير من المساعدات الإنسانية والوقود التي يحتاجها المدنيين فى غزة بشكل يومى، مشيدا بدور مصر التى تحرص على ادخل كافة المساعدات الانسانية التي يحتاجها قطاع غزة