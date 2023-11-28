الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حكومة غزة: جنود الاحتلال ارتكبوا أبشع الجرائم داخل مجمع الشفاء واختطفوا جثث الشهداء

جيش الاحتلال يحاصر
جيش الاحتلال يحاصر مستشفى الشفاء بغزة، فيتو

أخبار غزة، قال إسماعيل الثوابته مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي منع الأطقم الطبية والإغاثات من دفن 100 شهيد في محيط المستشفى وبعد فترة تفاجأنا باختفاء أعداد كبيرة من الجثث بواسطة جنود الاحتلال.

 

جثث الفلسطينيين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة “etc”: جنود الاحتلال أخذوا الجثث إلى مكان غير معلوم وهذا يعد جريمة حرب مكتملة الأركان ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأكد أن جنود الاحتلال ارتكبوا أبشع الجرائم داخل مجمع الشفاء بعد احتلاله وفجروا بعض الأقسام وخربوا العديد من الأجهزة الطبية داخل المجمع وأخرجوا المستشفى من الخدمة نهائيًّا وتم إجلاء الطواقم الطبية وبعض الجرحى إلى جنوب قطاع غزة وفي الطريق تعرضوا لهم بالسباب والإهانة والتهديد واعتقل العديد منهم وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.

 

قصف المستشفيات

وأضاف أن القطاع الصحي والطبي هو من أهداف الاحتلال من خلال قصف المستشفيات وقتل واعتقال الطواقم الطبية والاعتداء على الجرحى والمرضى واستهداف سيارات الإسعاف والممرضين.

 

خروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة

وناشد "الثوابته"، الدول العربية والإسلامية إلى المساعدة في ترميم وإعادة تشغيل 26 مستشفى خرجت عن الخدمة شمال قطاع غزة ومدينة غزة وطالب بإدخال الآلات والمعدات اللازمة لطواقم الدفاع المدني لانتشال 7000 مفقود من تحت الأنقاض أو ملقاة في الشوارع.

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كارثة بيئية في غزة

وأشار إلى أن هناك كارثة بيئية كبيرة نتيجة استهداف محطات الصرف الصحي والبنية التحتية ونتيجة هطول الأمطار تم غرق مئات المنازل.

 

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