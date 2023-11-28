الصحة العالمية: 100 ألف حالة التهاب رئوي و70 ألف حالة نزلة معوية بغزة

أخبار غزة، قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: إن توقف مستشفيات غزة عن العمل أحدث هشاشة كبيرة في النظام الصحي، أدت لوجود نحو 100 ألف حالة التهاب رئوي و70 ألف حالة نزلة معوية، وأكثر من 37 ألف حالة التهابات جلدية في غزة.





معاناة أهالي غزة



وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو مليوني نازح في قطاع غزة بلا مأوى جراء تدمير بيوتهم، و500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يحتاجون إلى تدخل سريع من أجل التغذية العلاجية والوقائية، ونحو 7 آلاف طفل في قطاع غزة يعانون الهزال.

Advertisements

تعطل الخدمة الصحية في غزة

وأكد أن 9 مستشفيات فقط من أصل 36 في قطاع غزة تعمل بطاقة جزئية، تخطت طاقتها الاستيعابية، وعدد كبير من الأطفال في غزة تعرضوا لحروق وبتر الأطراف وتجرى لهم عمليات جراحية في ظروف صعبة.

نقص الأدوية وانتشار الأمراض في غزة

وأوضح أن 225 ألفا في غزة يحتاجون إلى أدوية أمراض الضغط، ونحو 45 ألفا يعانون أمراض الربو والقلب.



من جانبها قالت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن مستشفيات شمال غزة أصبحت غير قادرة على توفير الخدمات الطبية للمرضى والجرحى بسبب القصف الذي طال المشتشفى، ولم يقتصر الأمر أيضا على الشمال فقط لكن القطاع الصحي الكامل في غزة يشهد تدهور بسبب الحرب التي استمرت 49 يوما.



وأوضحت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن المنظومة الصحية فى غزة تحتاج إلى ملايين الدولارات من أجل عودة الحياة مجددا فى المستشفيات، إلى القطاع الصحى وبناء المستشفيات، من أجل معالجة المرضى والمصابين من الحروب.

وطلبت وزارة الصحة الفلسطينية، من المنظمات الدولية بسرعة التدخل من أجل إنقاذ الحياة في قطاع غزة، لافتة إلى أن إرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية نحو 240 شهيدا نتيجة الاشتباكات التي تحدث بين المواطنين والجيش الإسرائيلي منذ بداية طوفان الاقصى، 7 أكتوبر الماضى.