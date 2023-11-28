بحضور رئيس المخابرات المصرية، تفاصيل اجتماع 4 أجهزة سيادية في قطر لبحث هدنة غزة

أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى، وصول اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات، إلى العاصمة القطرية "الدوحة" للمشاركة في اجتماع استخباراتي لمناقشة التطورات في غزة.

رئيس المخابرات المصرية في قطر

وحسب قناة "القاهرة الإخبارية" أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى، مشاركة رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، في مباحثات بقطر لاستمرار الهدنة مع المسؤولين القطريين والأمريكيين والإسرائيليين.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت فى وقت سابق، أن رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع وصل إلى قطر لبحث صفقة لتبادل أوسع للأسرى مع "حماس".

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رئيس جهاز الموساد يشارك باجتماع الدوحة

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن الغرض من زيارة برنياع هو "الترويج لصفقة رهائن واسعة النطاق، تشمل أيضا رجالا وجنودا إسرائيليين إضافة إلى بحث استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضافت أن رئيس الموساد "سيلتقي خلال زيارته للدوحة، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني".

من جانبها أيضا قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ويليام بيرنز، وصل اليوم إلى قطر لعقد اجتماعات مع المسؤولين القطريين وكذلك نظيريه الإسرائيلي والمصري.

مشاركة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى: "سافر المدير بيرنز إلى الدوحة لعقد اجتماعات حول الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بما في ذلك المناقشات المستمرة بشأن الرهائن".

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ولفت شخص آخر مطلع على اجتماع الدوخة، إلى أن بيرنز سينضم إليه في الدوحة مدير الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، ومدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

وكان بيرنز لاعبا رئيسيا في جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتفاوض على صفقة بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح الرهائن.