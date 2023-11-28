الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بحضور رئيس المخابرات المصرية، تفاصيل اجتماع 4 أجهزة سيادية في قطر لبحث هدنة غزة

اللواء عباس كامل،
اللواء عباس كامل، فيتو

أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى، وصول اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات، إلى العاصمة القطرية "الدوحة" للمشاركة في اجتماع استخباراتي لمناقشة التطورات في غزة.

رئيس المخابرات المصرية في قطر

وحسب قناة "القاهرة الإخبارية" أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى، مشاركة رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، في مباحثات بقطر لاستمرار الهدنة مع المسؤولين القطريين والأمريكيين والإسرائيليين.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت فى وقت سابق، أن رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع وصل إلى قطر لبحث صفقة لتبادل أوسع للأسرى مع "حماس".

Advertisements

رئيس جهاز الموساد يشارك باجتماع الدوحة

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن الغرض من زيارة برنياع هو "الترويج لصفقة رهائن واسعة النطاق، تشمل أيضا رجالا وجنودا إسرائيليين إضافة إلى بحث استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضافت أن رئيس الموساد "سيلتقي خلال زيارته للدوحة، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني".

من جانبها أيضا قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ويليام بيرنز، وصل اليوم إلى قطر لعقد اجتماعات مع المسؤولين القطريين وكذلك نظيريه الإسرائيلي والمصري.

مشاركة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية 

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى: "سافر المدير بيرنز إلى الدوحة لعقد اجتماعات حول الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بما في ذلك المناقشات المستمرة بشأن الرهائن".

اقرأ أيضا:

رسائل مصرية قوية لفرنسا والمخابرات الأمريكية عن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

ولفت شخص آخر مطلع على اجتماع الدوخة، إلى أن بيرنز سينضم إليه في الدوحة مدير الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، ومدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

وكان بيرنز لاعبا رئيسيا في جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتفاوض على صفقة بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح الرهائن.

هنية يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

رئيس المكتب السياسي لحماس يجري اتصالًا مع رئيس المخابرات المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء عباس كامل المخابرات المصرية رئيس المخابرات العامة الدوحة صفقة رهائن قطاع غزة الموساد CIA الاستخبارات المركزية الأمريكية

مواد متعلقة

فيتو تكشف في عددها الجديد، سيناريوهات ما بعد العدوان على غزة

جيش الاحتلال يعلن إصابة عدد من الجنود في انفجار عبوة ناسفة في شمال غزة

الصحة الفلسطينية: غزة تحتاج لملايين الدولارات من أجل عودة الحياة إلى المستشفيات

لوقف إطلاق النار في غزة نهائيًا، سينثيا نيكسون تضرب عن الطعام أمام البيت الأبيض (فيديو)

الأكثر قراءة

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

3 أهداف وحالتا طرد، بيراميدز يخطف فوزا مثيرا من الإسماعيلي

بحضور رئيس المخابرات المصرية، تفاصيل اجتماع 4 أجهزة سيادية في قطر لبحث هدنة غزة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الفئات المعفاة من أعباء التأمين الصحي الشامل

تخفيف عقوبة حبس زوج المذيعة أميرة شنب لـ 6 شهور في واقعة عقر كلب

راتب المعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء طوفان الأقصى

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

8 إجراءات لا تعرفها عن تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدة العدة للمطلقة والأرملة كبيرة السن؟.. عالم أزهري يجيب

تفسير حلم نقش الحناء في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث فى القريب

قبل انتخابات الرئاسة، أعرف حكم الشرع فيمن يمتنع عن التصويت

المزيد
الجريدة الرسمية