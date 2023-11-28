شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التدشين الرسمي للكيان الشبابي "إرادة شباب مصر"، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، ليصل عدد الكيانات الشبابية إلى 43 كيانًا.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا يأتي ضمن الاهتمام الكبير بالكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كل المستويات.

أشرف صبحي يشهد التدشين الرسمي للكيان الشبابي إرادة شباب مصر، فيتو

وأكد وزير الشباب والرياضة، دعمه الكامل للكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، موجها بتنشيط برامج وفعاليات متعددة ومتنوعة بالمحافظات من خلال مديريات الشباب والرياضة، موجهًا كل الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات بالتعاون مع المديريات لتحقيق مستهدفات الوزارة، والمساهمة في طرح الموضوعات التي من شأنها خدمة الشباب ومساعدته، فضلًا عن ابتكار واستحداث برامج جديدة لخدمة الشباب المصري، مشيرا إلى الاهتمام بتلك الكيانات يعكس إيمان وثقة الدولة المصرية في دور الشباب في تطوير المجتمع وتعزيز مكانته.

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أشرف صبحي يشهد التدشين الرسمي للكيان الشبابي إرادة شباب مصر، فيتو

وقدم أعضاء كيان إرادة شباب مصر الشكر لوزير الشباب والرياضة على ما يبذله من جهود لتنمية نشء وشباب مصر على كل المستويات، ورعايته لكل الكيانات الشبابية التي تخدم الوطن.

أشرف صبحي يلتقي رئيسي الاتحادين المصري والإماراتي لليد

من ناحية أخرى، التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع نبيل محمد عاشور، رئيس الإتحاد الإماراتي لكرة اليد، بحضور محمد الآمين، رئيس الاتحاد المصري، وإسلام احمد، المدير التنفيذي للإتحاد الإماراتي، وعاصم السعدني، رئيس مسابقات المحترفين بالاتحاد المصري، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أن استضافة الإمارات بطولة السوبر المصري لكرة اليد بين القطبين الأهلي والزمالك، هو خير دليل على قوة الرياضة المصرية والتي شهدت طفرة كبيرة في ظل دعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشرف صبحي يلتقي رئيسي الاتحادين المصري والإماراتي لليد لمتابعة استعدادات السوبر المصري، فيتو

من جانبه تقدم الاستاذ نبيل محمد عاشور، رئيس الإتحاد الإماراتي لكرة اليد، بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة على جهوده الكبيرة التي يقوم بها، والدعم من اجل استضافة السوبر المصري لكرة اليد في دولة الإمارات.

أشرف صبحي يلتقي رئيسي الاتحادين المصري والإماراتي لليد لمتابعة استعدادات السوبر المصري، فيتو

وأوضح أن البطولة ستستضيفها إمارة الفجيرة على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يوم 9 ديسمبر المقبل، وتأتي استضافة الإمارات للبطولة ضمن احتفالات اليوم الوطني ال 52 للإمارات.

أشرف صبحي يلتقي رئيسي الاتحادين المصري والإماراتي لليد لمتابعة استعدادات السوبر المصري، فيتو

الجدير بالذكر أن النسخة التي تستضيفها دولة الإمارات هي النسخة الثالثة للبطولة، وستقام البطولة في نسختها الحالية من مباراة واحدة والتي ستجمع بين ناديي الأهلي والزمالك.