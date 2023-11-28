الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رياضة

أشرف صبحي يلتقي رئيسي الاتحادين المصري والإماراتي لليد لمتابعة استعدادات مباراة السوبر

أشرف صبحي يلتقي رئيسي
أشرف صبحي يلتقي رئيسي الاتحادين المصري والإماراتي لليد، فيتو

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع نبيل محمد عاشور، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، بحضور محمد الآمين، رئيس الاتحاد المصري، وإسلام احمد، المدير التنفيذي للإتحاد الإماراتي، وعاصم السعدني، رئيس مسابقات المحترفين بالاتحاد المصري، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية.

 

وزير الرياضة يتحدث عن استضافة الإمارات بطولة السوبر المصري لكرة اليد

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أن استضافة الإمارات بطولة السوبر المصري لكرة اليد بين القطبين الأهلي والزمالك، هي خير دليل على قوة الرياضة المصرية والتي شهدت طفرة كبيرة في ظل دعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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أشرف صبحي يلتقي رئيسي الاتحادين المصري والإماراتي لليد لمتابعة استعدادات السوبر المصري، فيتو 

من جانبه تقدم الاستاذ نبيل محمد عاشور، رئيس الإتحاد الإماراتي لكرة اليد، بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة على جهوده الكبيرة التي يقوم بها، والدعم من اجل استضافة السوبر المصري لكرة اليد في دولة الإمارات.

أشرف صبحي يلتقي رئيسي الاتحادين المصري والإماراتي لليد لمتابعة استعدادات السوبر المصري، فيتو 

وأوضح أن البطولة ستستضيفها إمارة الفجيرة على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يوم 9 ديسمبر المقبل، وتأتي استضافة الإمارات للبطولة ضمن احتفالات اليوم الوطني ال 52 للإمارات.

أشرف صبحي يلتقي رئيسي الاتحادين المصري والإماراتي لليد لمتابعة استعدادات السوبر المصري، فيتو 

الجدير بالذكر ان النسخة التي تستضيفها دولة الامارات هي النسخة الثالثة للبطولة، وستقام البطولة في نسختها الحالية من مباراة واحدة والتي ستجمع بين ناديي الأهلي والزمالك.

أشرف صبحي يلتقي رئيسي الاتحادين المصري والإماراتي لليد لمتابعة استعدادات السوبر المصري، فيتو 

من ناحية أخرى، تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي اتحاد الكانوي والكياك، ، بعد تحقيق بعثة المنتخب المصري (١٢) ميدالية، بواقع (١) ميدالية ذهبية، (٦) ميدالية فضية، و(٥) ميدالية برونزية، وذلك في ختام منافسات البطولة الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي أُقيمت في نيجيريا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، علي دعم الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة؛ الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد الوزير على الحرص توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.

وكانت لاعبة المنتخب سما فاروق، قد نجحت من خلال البطولة في التأهل إلى أوليمبياد باريس، لتكون أول لاعبة تتأهل من لعبة الكياك والكانوي، في البطولة الأفريقية التي أُقيمت بمشاركة 12 دولة، هي: “مصر، المغرب، تونس، الجزائر، غانا، نيجيريا، السنغال، أنجولا، ساوتومي، جنوب إفريقيا، موزمبيق، كوت ديفوار”.

وزير الرياضة يهنئ الكانوي والكياك بحصاد 12 ميدالية في البطولة الأفريقية بنيجيريا

وزير الشباب والرياضة يلتقى أبطال أندية المؤسسات العسكرية الرياضية الدوليين

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