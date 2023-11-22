الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

قرار عاجل بشأن المتعاقدين الجدد في مسابقة 30 ألف معلم في الدقهلية

محافظ الدقهلية وكيل
محافظ الدقهلية وكيل التعليم، فيتو

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عن إبرام التعاقد فى الإدارات التعليمية مع المتعاقدين الجدد من مسابقة ٣٠ ألف معلم ويتم متابعة الموقع  الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية بالرقم القومى لمعرفة الإدارة المسكن عليها بداية من يوم الأحد القادم

وجاء ذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ورعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظ الدقهلية. 

وفي وقت سابق كان كشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، عن أنه  تم إعلان الأسماء النهائية للناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم للمتقدمين من أبناء المحافظة بعد اعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

وقال وكيل تعليم الدقهلية، إن المحافظة كان لها السبق وتم إرسال رسائل للناجحين في المسابقة، وسيتم استلام الملفات والأوراق الخاصة بهم في الإدارات التعليمية التابعة لهم للتخفيف عنهم.

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وأتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى في مسابقة 30 ألف معلم.

وجهت وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهًا مهمًّا وعاجلا لجميع المديريات التعليمية بشأن المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة الـ 30 ألف معلم السنة الأولى.

موعد تسلم المعلمين الجدد العمل بالمدارس
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم البدء في تسكين المعلمين الجدد الفائزين “مسابقة ٣٠ ألف معلم” السنة الأولى وتسلمهم العمل منتصف الأسبوع الجاري وفقًا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

نتيجة الـ٣٠ الف معلم في الدقهلية من خلال الرابط التالي.

تعاقد المعلمين في مسابقة الـ 30 ألف معلم
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين “مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى”.
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للمتقدمين بمحافظتي القاهرة والجيزة  وذلك على هذا الرابط  على أن يتم فتح باب التظلم غدا ولمدة أسبوعين ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالإعلان عن نتيجة باقي المحافظات تباعًا.

الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني 
ولكيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

1_الدخول على موقع  بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا

يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3_ تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4_يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

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