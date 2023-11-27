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أخبار مصر

كل ما تريد معرفته عن مسابقة الـ 30 ألف معلم 2024

مسابقة الـ 30 ألف
مسابقة الـ 30 ألف معلم 2024، فيتو

مع قرب دخول العام الجديد 2024, ينتظر العديد من الخريجين إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف جديدة في الحكومة.

 

مسابقة الـ 30 ألف معلم 

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة التربية والتعليم فسوف يشمل إعلان يناير الحاجة إلى عدد 11,114 معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى عدد 18,886 معلم مساعد مادة.

 

وظائف معلم مساعد رياض أطفال

أما المسابقة التي سيجرى الإعلان عنها في شهر يونيو المقبل، فسوف تشمل الأعداد غير المُستوفاة من المُسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23,232 معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.

 

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وسيكون التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية والامتحان بمركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات، لضمان تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع، وهي أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة العامة، وأن من حق الحكومة اختيار أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وأن الأكفأ والأجدر تحدده اختبارات إلكترونية لا تدخل بشريًا فيها.. مُشيدًا بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ هذه المسابقات المحوكمة.

 

شروط التعيين في الحكومة 

وحدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين في الوظائف الحكومية.

 

تنص المادة (14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

 

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

 

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

 

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

 

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

 

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

 

8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.

 

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