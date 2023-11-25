ننشر أماكن ومواعيد تعاقد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالبحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، عن تحديد موعد توقيع التعاقد مع المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم، حيث من المقرر توقيع العقود بدءا من يون الثلاثاء القادم حتى يوم الخميس من ذات الأسبوع، وذلك تحت إشراف إبراهيم الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

وتم تحديد موعد معين لكل قطاع تيسيرا على جميع المعلمين عند الحضور لتوقيع التعاقد ومنها، يوم الثلاثاء هو القطاع الأول التحرير ويشمل إدارات (التحرير وكوم حمادة وإيتاي البارود)،القطاع الثاني وادي النطرون، القطاع الثالث النوبارية، القطاع الرابع أبو المطامير ويشمل إدارات (أبو المطامير وحوش عيسى والدلنجات).



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كما تحدد يوم الأربعاء سيتم استقبال المعلمين الجدد من القطاع الخامس حوش عيسى ويشمل إدارات (بندر ومركز دمنهور – المحمودية – الرحمانية – شبراخيت)، وأيضا يوم الخميس متاح التقديم من القطاع السادس مركز كفر الدوار ويشمل (بندر ومركز كفر الدوار ورشيد وادكو وأبو حمص).



أهابت المديرية بالالتزام بالحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا وفقًا للقطاع المحدد بعاليه مع إحضار صورة من الأوراق التالية (صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) – صورة المؤهل الدراسي – صورة من الخدمة العامة أو الموقف من التجنيد).

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