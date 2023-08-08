الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

كامل الوزير: توطين صناعة النقل في مصر يوفر 6 مليارات دولار (فيديو)

السكك الحديدية، فيتو
السكك الحديدية، فيتو

صناعة النقل، أكد كامل الوزير، وزير النقل أن الدولة نجحت فى توفير الدولارات من خلال صفقة العربات مع المجر، موضحا أنه تم التعاقد مع المجر على تصنيع 500 عربة سكك حديدية مختلفة الدرجات فى مصر.


وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": " اتفقنا مع المجر على تصدير عربات القطار فى حالة وجود مشترٍ من أجل توطين صناعة النقل فى مصر، وتوطين صناعة النقل فى مصر يوفر 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب".

 

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وأضاف: " الوحدات المتحركة للقطار السريع تصل تكلفتها 7.5 مليار دولار"، موضحا أن رئيس شركة ألستورم وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مجمع مصانع لإنتاج احتياجات السكك الحديدية فى مصر.
 

وأوضح إن كل مدخلات النقل سيتم تصنيعها في مصر، وستوفر ملايين فرص العمل، كما أن ألستوم الفرنسية حصلت على أراض ببرج العرب بمساحة تصل إلى 40 فدانا، وأنه  تمت الموافقة على إقامة مصنع في منطقة كوم أبو راضي لتصنيع الوحدات المتحركة ومكوناتها، كما أن الرئيس وجه بالاعتماد على القطاع الخاص.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي ليس له علاقة بخطة الدولة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تستورد قضبان السكك الحديدية من الصين وإيطاليا بقيمة 100 مليون دولار سنويا.

ولفت كامل الوزير، إلى أن الدولة ستنشئ مصانع جديدة للحديد، ولإنتاج قضبان السكك الحديدية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على توطين صناعة النقل، كما أن هناك أكثر من 20 مليون مواطن يستفيدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مشروعات النقل.

وأكد كامل الوزير، أن الدولة أنشأت أول مصنع لإنتاج السكك الحديدية بمشاركة القطاع الخاص، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

 

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