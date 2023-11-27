روسيا تكشف نقل أمريكا مواد سامة إلى أوكرانيا
كشف رئيس الوفد الروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كيريل ليسوجورسكي، اليوم الاثنين، أن موسكو لديها أدلة على مشاركة الولايات المتحدة في توريد المواد الكيميائية السامة إلى أوكرانيا.
اتفاقية الأسلحة الكيميائية
وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال ليسوجورسكي: "نبلغ الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أن لدينا أدلة على مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها في شمال الأطلسي في توريد المواد الكيميائية السامة المجدولة وغير المجدولة، وكذلك وسائل إيصالها إلى أوكرانيا".
استخدام المواد الكيميائية السامة
وأكد أن موسكو لديها معلومات حول استخدام المواد الكيميائية السامة والمؤثرات العقلية من قبل عملاء أجهزة الأمن في كييف ضد قادة الكيانات الجديدة التي أصبحت جزءًا من روسيا.
مكافحة الشغب
وأشار إلى أن مثل هذه المواد الكيميائية السامة، بما في ذلك المواد الكيميائية لمكافحة الشغب، يتم نقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب نظام كييف.
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