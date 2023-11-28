الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 266 بجريدة الوقائع المصرية

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 266، الصادر في 28 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الطيران المدني، ووزارة النقل، ووزارة الإسكان والمرافق، والرقابة المالية.
-قرار وزارة الطيران المدنى رقم ١٠٦٥ لسنة ٢٠٢٣، لاستبدال بنصى المادتين الرابعة والسادسة من القـرار رقـم ١٠٨٣ لـسنة ٢٠٢١، بالنصان الآتيان: (المادة الرابعة) تلتزم شركات الطيران بتوريد الرسم إلى الجهة مقدمة الخدمة خلال الشهر التالى للشهر الذى تحققت فيه واقعة استحقاقه، وكذلك توريد الفوائد المـستحقة فى حالة التأخير عن توريده وفقًا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (٣) إلى ذات الجهة. يلتزم مقدم الخدمة بتوريد حصيلة الرسم وفوائده بعـد خـصم مـستحقاته وفقًا للبروتوكول الموقع مع وزارة الطيران المدني، على أن تؤول الحصيلة إلى صندوق دعم وتطوير الطيران المدني.
و(المادة السادسة) يخضع المخالف لأحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية والجنائية المنصوص عليها فى قانون الطيران المدن ى رقم ٢۸ لـسنة ١٩٨١ وتعديلاته والتشريعات المنظمة لأنشطة الطيران المدني.
- وقرار وزارة النقل رقم 640 لسنة 2023، بنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف الوارد من مديرية المساحة بالدقهلية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذو ى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذً ا لقرار السيد الدك تور رئيس مجلس الـوزراء رقـم ٢٣٥٩ لسنة ٢٠٢٠، باعتبار مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء حارة ثالثة لطريـق رافـد جمصة بطول (٥٠) كيلو مترًا، وإنشاء دورانات للخلف أسفل الكبارى العلوية بنواحى (ميت عنتر- أورمان طلخا- الروضة) مركز طلخا محافظة الدقهلية، مـن أعمـال المنفعة العامة تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف الـوارد مـن مديريـة المساحة بالدقهلية والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم ٢٣٥٩ لسنة ٢٠٢٠، باعتبار مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء حارة ثالثـة لطريـق رافـد جمصة بطول (5٠) كيلو مترًا، وإنشاء دورانات للخلف أسفل الكبارى العلوية بنواحي (ميت عنتر - أورمان طلخا- الروضة) مركز طلخا محافظة الدقهلية مـن أعمـال
المنفعة العامة.
-وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٤٨٦ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل التصميم العمرانى لقطعة الأرض بمساحة 12.73 فدان بالمنطقة المفتوحة بالمجاورة الخامسة بالحى السكنى الأول بمدينة برج العرب الجديدة المخصصة لشركة رخاء للمدن الترفيهية والتنمية (ش.م.م) لإقامة مشروع ترفيهى وملاهي.

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-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٧٠ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين بمصلحة الأحوال المدنية.

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