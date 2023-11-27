أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 265 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 265، الصادر في 27 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة كفر الشيخ ومحافظة بني سويف، ووزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاءت أهم القرارات كالتالي:

-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقـم ٤٨٣ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم H3 بالمرحلة الأولى بالحى السكنى R8 بمساحة 25.44 فدان بما يعادل 106867.10م٢ بالعاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة إى آر جى للتنمية العمرانية (DEVELOPMENT ERG) من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل.



-قرار محافظة الدقهلية رقم ١١٠٧ لسنة ٢٠٢3، باستبدال نص المادتين (١٥،٣٤) من لائحة العمل بمجمع تسويق الخضر والفاكهة بمدينة المنصورة بالنص الآتى: مادة ١٥ - تقوم إدارة المجمع بتحصيل رسوم العد والوزن بـالمجمع لحـساب الغرفة عن وحدة التعامل بجميع أنواعها للخضر والفاكهة الخارجـة من المجمع.



-قرار محافظة كفر الشيخ رقم ٢٠١٢ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الضبعة، التابعة للوحدة المحلية لقرية الضبعة، مركز الرياض.



-قرار محافظة بنى سويف رقم ١٦٢٨ لسنة ٢٠٢٣، بإلغاء شارع بعرض ٤ متر والمار بأرض المواطن محمد شعبان جمعة حسن بالمخطط التفصيلى لقرية قمبش الحمراء التابعة للوحدة المحليـة لمركز ومدينة ببا.



-قرار وزارة التجارة والصناعة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية، رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣" بالتفويض" باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ عن العام المالى ٢٠٢٣.

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-قرار مصلحة الضرائب المصرية رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن نقل مقر مأمورية ضرائب المقاولات (قيمة مضافة) -وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٦٩٠ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الطيران المدنى وبعض الجهات التابعة لها.