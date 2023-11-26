أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 264 بجريدة الوقائع المصرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 264، الصادرة في 26 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التجارة والصناعة.
وجاءت أبرز القرارات كالتالي:
-قرار وزارة الداخلية رقم ٢٢٦١ لسنة ٢٠٢٣، بشأن إبعاد هندي الجنسية من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام.
-قرار وزارة الداخلية رقم ٢٢٦٢ لسنة ٢٠٢٣، بشأن إبعاد يوسف علي غريري، عراقي الجنسية، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقـم ٤٣٩ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (٥ ب) بمساحة (٥ فدان) بما يعادل ٢١٠٠٠م٢، الواقعة بالحوض رقم (٢٢) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر، المخصصة لـ يسرا محمد حافظ نسيم، لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى.
-قرار وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم ١٧٠٠ لسنة ٢٠٢٣، بشأن المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية.
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