11 قتيلا في حادث منجم في الصين

قُتل 11 شخصًا على الأقلّ في حادث في منجم للفحم في مقاطعة هيلونججيانج بشمال شرق الصين، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت قناة إعلامية رسمية.

ووقع الحادث في منجم قرب مدينة شوانجياشان بشرق المقاطعة على بعد نحو 130 كيلومترًا من الحدود مع روسيا، حسبما قالت قناة "سي سي تي في" العامة.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وفقد حوالي 50 آخرين بعد انهيار منجم فحم في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين يوم الأربعاء.

Advertisements

.تم نشر أكثر من 900 من عمال الإنقاذ في مكان الحادث، وأبلغت الشرطة وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن التحقيق في الحادث جار.