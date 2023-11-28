صفقة عمر كمال عبد الواحد تثير الجدل، وصراع جماهير الأهلي والزمالك لكشف مصيره

عمر كمال عبد الواحد، لاتزال صفقة اللاعب عمر كمال عبد الواحد حائرة بين الزمالك وفيوتشر والأهلي، ففي الوقت الذي خرجت بعض التصريحات لتؤكد توقيع اللاعب للنادي الأهلي، في صفقة انتقال جديدة، لكن بعض المقربين كشفوا أن عمر كمال مستمر في فيوتشر حتى نهاية الموسم.

صفقة عمر كمال عبد الواحد تشغل الجماهير



صفقة عمر كمال عبد الواحد شغلت جماهير الكرة في الأهلي والزمالك، حيث أكد جماهير الأهلي أن عدلي القيعي لم يرضخ لشروط فيوتشر بانتقال 3 لاعبين للإعارة لنادي فيوتشر بديلًا عن عمر كمال، مؤكدين أن اللاعب سينتقل للأهلي في يناير المقبل في صفقة حرة، في حين يؤكد جماهير الزمالك أن عمر كمال عبد الواحد سيعود للزمالك، بعد فك القيد.

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صفقة عمر كمال تثير الجدل، فيتو



بدء الجدال بين جماهير الأهلي والزمالك عندما كشف أحمد حسن، لاعب الأهلي السابق، عن مصير عمر كمال عبد الواحد فقال: "حدث تواصل بين الزمالك وعمر كمال عبد الواحد مؤخرا وطلبوا منه الانتظار لنهاية الموسم وعدم التوقيع لأي فريق لكن اللاعب يتمسك بحسم مصيره في يناير المقبل"

عمر كمال في الزمالك رسميا



وقال أيمن الفيومي: "عمر كمال في الزمالك رسميا في يناير في حالة فك القيد.. الكلام ده اكيد ومن مصدر موثوق منه بس اهم حاجه فك القيد"

جماهير الأهلي تؤكد انتقال عمر كمال للأهلي، فيتو



أما أبو ليان فعلق قائلًا: "انتم مش قولتم قبل كده انه وقع للأهلى أربع سنوات"

وتساءل فتحي محمود "يعني ايه دلوقتي مضى للاهلي ولا لسه عايزين نفهم"

فك قيد الزمالك وعمر كمال حر في يناير



ورد محمود علي محمود إمام فقال: "طالما طلبوا الانتظار لنهايه الموسم يبقى مافيش فك قيد ولا حاجه.. يبقى انتظروا موسم صفري مثل الماضي والذي قبله وهكذا... وعلى فكره حتى لو خلصنا قضيه سبورتينج لشبونه.. لسه فيه قضيه خالد بو طيب التي ستنهك الإدارة حرفيًا، الواحد مش عارف يلوم الاداره علي حاجه والله.. كتر خير الدنيا"

جماهير الزمالك تكشف عودة عمر كمال للزمالك، فيتو



وقال وائل الصفتي: "عمر عبد الواحد سيبقى لنهاية يناير لأن اللاعب هيكون حر في آخر الموسم"

أما عماد الطنوبي فقال: "الزمالك تأخر كثيرًا في حل المشكله"

وعلق محمد دياب فقال: "اللاعب عمر كمال عامل مثل اللاعب أحمد عبده وجمال حمزه عمرهم مايكونوا في الأهلي"

مفاوضات فيوتشر والأهلي على صفقة عمر كمال



وقال رأفت كمال: "المفاوضات من مودرن فيوتشر يقودها دكتور وليد دعبس، رئيس النادي، وكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي لفيوتشر، وفي الأهلي يقود المفاوضات مهندس عدلي القيعي، للتفاوض أن يكون عمر كمال عبد الواحد لاعبًا في النادي الأهلي في يناير المقبل، فيوتشر قال أنه يريد 3 لاعبين في الصفقة، خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وصلاح محسن، علي سبيل الإعارة لمدة موسمين، في مقابل عمر كمال عبد الواحد بيع نهائي للأهلي"

فيوتشر ينتظر رد عدلي القيعي، فيتو



ورد صالح عبد الجواد " استياء في مودرن فيوتشر من تجاهل القيعي والأهلي في صفقة عمر كمال عبد الواحد، تواصل فيوتشر مع القيعي لمعرفة رد الأهلي على طلبات النادي لانتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي، ومع تأكيد القيعي على رد الأهلي مع مطلع الأسبوع الحالي، لكن الأهلي لم يرد في الميعاد المحدد ما أثار استياء فيوتشر"

أما مؤمن حمزة الطيب فرد قائلًا: "عدم الرد يعتبر رد... الللاعب آخر سنه ليه لماذا يتم ضع شروط... اللاعب من يناير هيمضي ببلاش للاهلي وخلصنا.."