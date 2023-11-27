الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رياضة

رئيس نادي فيوتشر يفجر مفاجأة بشأن انتقال عمر كمال للأهلي

عمر كمال عبد الواحد،
عمر كمال عبد الواحد، فيتو

عمر كمال، فجر وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقة انتقال لاعب الفريق عمر كمال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد رئيس نادي فيوتشر في تصريحات تليفزيونية، أن نادي فيوتشر لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من النادي الأهلي لضم عمر كمال لصفوف النادي الأهلي، مشددا على أنه لم يتلق أى اتصال شفهي من مسئولي الفريق الأحمر بشأن التفاوض لضم اللاعب.

وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، فيتو

أوضح دعبس أن ما يتردد عن مفاوضات الأهلي لضم عمر كمال مجرد اجتهادات، وكل ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية مجرد اجتهادات.

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التفاوض مع عمر كمال معي شخصيا

وتابع وليد دعبس، أن ملف عمر كمال والتفاوض معه للانتقال لأي ناد معي شخصيا ولا يملكه أي مسئول آخر في نادي فيوتشر.

وواصل رئيس نادي مودرن فيوتشر، مصلحة عمر كمال عبد الواحد ونادي مودرن فيوتشر هما الفيصل في تحديد مستقبله، ويجب أن تكون هناك ضمانة لدى اللاعب بأن تكون مشاركته أساسيًا في فريقه الجديد حتى يستمر في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر.

أتمنى عودة كريم نيدفيد لـ فيوتشر

فيوتشر لم يتلق أي عروض رسمية حتى الىن سواء من الأهلي أو من أي ناد آخر سواء داخل مصر أو خارجها.

وأضاف: أتمنى عودة كريم نيدفيد لصفوف مودرن فيوتشر لأنه لاعب وسط من العيار الثقيل من وجهة نظري. 

قائمة الأهلى لمباراة سموحة

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمباراة سموحة السكندرى المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء، على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وجاءت قائمة الأهلى لمباراة سموحة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة - علي معلول- كريم فؤاد- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق- محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة- عمرو السولية- إمام عاشور- حسين الشحات- أحمد عبد القادر.

فى خط الهجوم: محمد زعلوك- صلاح محسن.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وتذاع مباراة الأهلى وسموحة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر.

 

26 مباراة جمعت الأهلي وسموحة بالدورى الممتاز

والتقى الأهلي مع فريق سموحة السكندري في 26 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ونجح الأحمر في تحقيق الفوز في 13 مباراة مقابل 5 انتصارات للفريق السكندري وتعادل الفريقين في  8 مباريات.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 0/4 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية بالدور الثاني من منافسات موسم 2020-2021 لبطولة الدوري الممتاز، حيث سجل رباعية الأحمر كل من محمد شريف هدفين وعلى معلول وحسين الشحات لكل لاعب هدف.

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