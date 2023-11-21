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رياضة

تفاصيل جديدة في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي

عمر كمال عبد الواحد،
عمر كمال عبد الواحد، فيتو

الأهلى، كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مودرن فيوتشر طلب الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه بالإضافة إلى لاعب واحد فقط بالميركاتو الشتوي".

وأضاف أمير هشام: "فيوتشر طلب الحصول على خدمات كريم نيدفيد أو صلاح محسن أو خالد عبدالفتاح، ولكن الأهلي يرفض رحيل نيدفيد مرة أخرى".

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واستطرد: "هناك مفاضلة بين خالد عبدالفتاح وصلاح محسن، والأول سيكون هو الأقرب للخروج، وسوف يتم الاتفاق على رحيل اللاعب بعد استنفاذ الأهلي عدد الإعارات".

واختتم: "اللاعب الذي سوف ينتقل إلى مودرن فيوتشر على سبيل البيع النهائي، وسوف يتم تقليل قيمة الصفقة المادية في انتقال عمر كمال من 7 ملايين إلى 2 أو 4 ملايين جنيه، وسوف يحسم كولر اسم الراحل عن الفريق، والأقرب هو خالد عبدالفتاح للخروج".

أبلغ مسئولو الأهلي مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن حسم صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر بداية من يناير القادم. 

وقال مصدر إن الأهلي نقل إلى كولر حسم الصفقة وأيضا التأكيد على أن اللاعب سيكون ضمن صفوف الفريق بداية من يناير القادم. 

رحب خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي بالرحيل إلى فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد. 

وقال مصدر مقرب من لاعب الأهلي إنه لا يمانع الدخول في صفقة تبادلية مع عمر كمال عبد الواحد وإنه سيحقق ما يخدم مصلحة الأهلي.

 

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