الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رياضة

نانت الفرنسي يهنئ مصطفى محمد بعيد ميلاده الـ26

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

مصطفى محمد، حرص الحساب الرسمي لنادي نانت الفرنسي عبر منصة اكس  على تهنئة مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعيد ميلاد ال26 الذي احتفل به البوم فهو من مواليد 28 نوفمبر من العام 1997.

 

ونشر الحساب الرسمي لنانت عبر اكس" صورتين لـ مصطفى محمد، إحداهما بقميص نانت والثانية من طفولته، وعلق عليها قائلا:" عيد ميلاد سعيد مصطفى محمد".

 

 

 

مصطفى محمد من مواليد 28 نوفمبر من عام 1997 في مدينة الجيزة، وخاض عدة تجارب مع الزمالك والداخلية وطنطا وطلائع الجيش، قبل احترافه في جالطة سراي التركي وانت الفرنسي.

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أرقام مصطفى محمد في عيد ميلاده ال26

مع منتخب مصر

32 لعب مباراة

سجل 8 أهداف

مع نانت الفرنسي

58 مباراة

16 هدف

مع جالطة سراي التركي
57 مباراة 
17 هدف


مع الزمالك
53 مباراة
19 هدف


مع طلائع الجيش 
29 مباراة
12 هدف

 

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مع طنطا
23 مباراة
6 أهداف


مع الداخلية 
17 مباراة 
4 أهداف

تقييم ضعيف لمصطفى محمد أمام لوهافر

وكشف موقع “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، عن أرقام الدولي المصري مصطفى محمد في مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد، مع فريقه نانت في مباراة لوهافر خلال 59 دقيقة، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب لا البوجوار، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.

وحصل الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب نانت، وفقًا لموقع سوفا سكور، على تقييم بـ6.6، حيث لعب 59 دقيقة فقط قبل أن يستبدله المدرب ويحل مكانه أدسون سواريس.

ولمس نجم منتخب مصر الكرة 15 مرة في 59 دقيقة، ولم يسدد أي تسديدة طوال المباراة.

ونجح مصطفى محمد خلال الموسم الحالى فى تسجيل 5 أهداف خلال 8 مباريات فى الدورى الفرنسى جعلته هدفًا للفريق.

وبهذه النتيجة، يتواجد نانت في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بحصيلة 15 نقطة بعد لعب 13 مباراة، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في 3  وتعرض للهزيمة في 6 مواجهات.

بينما يتواجد فريق هافر في المركز الثامن برصيد 16 نقطة. 

 

 

أبرز أرقام مصطفى محمد في عيد ميلاده الـ26

مصطفى محمد يحقق أرقاما ضعيفة في مباراة نانت ولوهافر

 

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