الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

مصطفى محمد يحقق أرقاما ضعيفة في مباراة نانت ولوهافر

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

حقق مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، أرقاما ضعيفة خلال مشاركته مع فريقه نانت أمام ضيفه لوهافر، اليوم الأحد، في الجولة 13 من الدوري الفرنسي، التي انتهت بالتعادل السلبي.

أرقام مصطفى محمد في مباراة نانت ولوهافر 

وكشف موقع “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، عن أرقام الدولي المصري مصطفى محمد في مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد، مع فريقه نانت في مباراة لوهافر خلال 59 دقيقة، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب لا البوجوار، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.

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وحصل الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب نانت، وفقًا لموقع سوفا سكور، على تقييم بـ6.6، حيث لعب 59 دقيقة فقط قبل أن يستبدله المدرب ويحل مكانه أدسون سواريس.

ولمس نجم منتخب مصر الكرة 15 مرة في 59 دقيقة، ولم يسدد أي تسديدة طوال المباراة.

ونجح مصطفى محمد خلال الموسم الحالى فى تسجيل 5 أهداف خلال 8 مباريات فى الدورى الفرنسى جعلته هدفًا للفريق.

وبهذه النتيجة، يتواجد نانت في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بحصيلة 15 نقطة بعد لعب 13 مباراة، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في 3  وتعرض للهزيمة في 6 مواجهات.

بينما يتواجد فريق هافر في المركز الثامن برصيد 16 نقطة. 

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مصطفي محمد نانت لوهافر الدوري الفرنسي

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