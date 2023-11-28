الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أبرز أرقام مصطفى محمد في عيد ميلاده الـ26

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

يحتفل النجم الدولي مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر وفريق نانت الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ26.

مصطفى محمد من مواليد 28 نوفمبر من عام 1997 في مدينة الجيزة، وخاض عدة تجارب مع الزمالك والداخلية وطنطا وطلائع الجيش، قبل احترافه في جالطة سراي التركي وانت الفرنسي.

أرقام مصطفى محمد في عيد ميلاده ال26

مع منتخب مصر

32 لعب مباراة

سجل 8 أهداف

مع نانت الفرنسي

58 مباراة

16 هدف

مع جالطة سراي التركي
57 مباراة 
17 هدف


مع الزمالك
53 مباراة
19 هدف


مع طلائع الجيش 
29 مباراة
12 هدف

Advertisements

مع طنطا
23 مباراة
6 أهداف


مع الداخلية 
17 مباراة 
4 أهداف

تقييم ضعيف لمصطفى محمد أمام لوهافر

وكشف موقع “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، عن أرقام الدولي المصري مصطفى محمد في مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد، مع فريقه نانت في مباراة لوهافر خلال 59 دقيقة، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب لا البوجوار، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.

وحصل الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب نانت، وفقًا لموقع سوفا سكور، على تقييم بـ6.6، حيث لعب 59 دقيقة فقط قبل أن يستبدله المدرب ويحل مكانه أدسون سواريس.

ولمس نجم منتخب مصر الكرة 15 مرة في 59 دقيقة، ولم يسدد أي تسديدة طوال المباراة.

ونجح مصطفى محمد خلال الموسم الحالى فى تسجيل 5 أهداف خلال 8 مباريات فى الدورى الفرنسى جعلته هدفًا للفريق.

وبهذه النتيجة، يتواجد نانت في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بحصيلة 15 نقطة بعد لعب 13 مباراة، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في 3  وتعرض للهزيمة في 6 مواجهات.

بينما يتواجد فريق هافر في المركز الثامن برصيد 16 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصطفي محمد منتخب مصر نانت الفرنسي نانت الزمالك جالطة سراي

مواد متعلقة

مصطفى محمد يحقق أرقاما ضعيفة في مباراة نانت ولوهافر

لوهافر بـ10 لاعبين يتعادل سلبيا مع نانت في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى محمد

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، مبابي يغرد على القمة وموقف مصطفى محمد

هل يعود مصطفى محمد للزمالك بعد تصريحات أحمد سليمان

الأكثر قراءة

3 تكليفات رئاسية جديدة اليوم لوزير العدل

من هو خوسيه لويس سييرا المرشح لتدريب الزمالك

الأهلي يحذر محمد عبد المنعم، تعرف على التفاصيل

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

الكاف يعلن رسميا إنشاء رابطة الأندية الأفريقية

السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بمواعيد الانتهاء من مدينة العدالة

لوقف إطلاق النار في غزة نهائيًا، سينثيا نيكسون تضرب عن الطعام أمام البيت الأبيض (فيديو)

ياسمين رئيس تفاجئ الجمهور بجواز سفرها الفلسطيني

Advertisements

منوعات

المزيد

حاول الهرب من أفقر دولة في أوروبا، مهاجر يتجمد حتى الموت

تعلمت الأبجدية وعمرها 18 شهرًا، أمريكية أذكى طفلة في العالم

آثار مسروقة من أيام الدولة العثمانية، سوناك يرفض إعادة كنوز اليونان

الخطر قادم من خفاش وفأر وخنزير، 4 فيروسات تسبب الوباء الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد شوربة العدس فى الشتاء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: الزوج يجب أن يستأذن زوجته قبل دخول البيت فى هذه الحالة

في ذكرى وفاتها، 10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية