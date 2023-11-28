تخصيص جزء من مبيعات المعرض الجماعي الخمسين لمجموعة القاهرة للفن لإغاثة غزة

اختتمت فعاليات المعرض الجماعي الخمسون لمجموعة القاهرة للفنون Cairo Art Guild والذي استمر على مدار أسبوع في قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

تخصيص جزء من المبيعات لاغاثة غزة

وقد ضم المعرض مجموعة متميزة من أعمال الفنانين التشكيليين الأعضاء في مجموعة القاهرة للفنون، حيث شارك في المعرض 22 فنانًا تشكيليًا بأعمال متنوعة، ومنهم جايدا زكريا، وكرستين عريضة، ووليم صفوت، وهنا حلمي، ووفاء النشاشيبي، وغيرهم من الفنانين المبدعين في مجالات مختلفة شملت التصوير الزيتي والمنحوتات والحلي والتصوير الفوتوغرافي والموزايك وغيرها من الأعمال التي تعكس غنى التجارب الفنية لدى فناني مجموعة القاهرة للفنون.

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هذا ويتم تخصيص نسبة من مبيعات المعرض لإغاثة غزة، حيث ضم المعرض أيضًا مجموعة من الأعمال الفنية عن فلسطين وعن معاناة شعب غزة.

جدير بالذكر أن الفنان التشكيلي الدكتور محمد الأزهري كان قد قام بافتتاح المعرض يوم 13 نوفمبر الماضي بحضور نخبة متميزة من الفنانين التشكيليين والمهتمين بالفن التشكيلي والحرف الفنية في مصر.

تشجيع الفن التشكيلي

وتمثل مجموعة القاهرة للفنون مجتمع فني متميز، يضم بين أعضائه فنانون من أعمار مختلفة واتجاهات متنوعة يجمعهم الاهتمام بالفن التشكيلي، وتهدف المجموعة إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات المتعلقة بالفنون والحرف اليدوية الفنية ونشر الاهتمام بالفنون البصرية والثقافة الفنية في المجتمع، وتجتمع المجموعة خلال دوراتها السنوية بصورة شهرية، وتقوم بعدة أنشطة على مدار العام تشمل عقد لقاءات ومحاضرات وتنظيم زيارات خارجية وزيارات إلى المتاحف، وكذلك تنظيم رحلات للتصوير والرسم الجماعي، بالإضافة إلي تنظيم معارض سنوية بمشاركة الأعضاء الممارسين للفن والحرف اليدوية.