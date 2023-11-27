الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة تفتتح معرض الفن التشكيلي "مصر قد الدنيا" بقصر الفنون بدار الأوبرا (صور)

وزيرة الثقافة، فيتو
وزيرة الثقافة، فيتو

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرِض الفن التشكيلي "مصر قد الدنيا"، والذي يُقام بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وقطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بحضور نخبة من سفراء عدد من الدُول، ويستمر حتى 9 ديسمبر المُقبل، بقصر الفنون، بساحة دار الأوبرا المصرية.

 

معرض مصر قد الدنيا

حيث تفقدت وزيرة الثقافة الأعمال المشاركة في المعرض والذي يستهدف إلقاء الضوء على مجموعة من الإنجازات والتحولات الإيجابية التي شهدتها مصر فى ظل "رؤية 2030" وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات بالجمهورية الجديدة، ويُعد بمثابة مِنصة حاضنة لأعمال 121 فنانًا تشكيليًا من المؤثرين في الحركة الفنية في مصر، والذين شاركوا بتجاربهم الفنية وخبراتهم الإبداعية المشتركة التي تعكس الهوية المصرية، وتُعبر عن التحديات التي تواجهها الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة في المجالات الثقافية والفنية وغيرها، وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات والخامات والأساليب الفنية المتنوعة.

Advertisements

 


وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: " إن هذا المعرض يُمثل تجمعًا حيويًا تنصهر خلاله إبداعات نُخبة متميزة من التشكيليين، الذين وثقوا بأعمالهم ما تشهده مصر من نهضة وتنمية في كافة مجالات الحياة، وأكدت على أهمية الفنون التشكيلية في تكوين الشخصية الإنسانية، والارتقاء بالوجدان، وأوضحت أن الحركة التشكيلية تُمثل جزءًا محوريًا أصيلًا من الثقافة المصرية، بروافدها الإبداعية المتنوعة.

 

كما أشادت وزيرة الثقافة، بالمستوى الفني الراقي للأعمال الفنية المشاركة، وما جسدته من تعددية وتنوع على صعيد الاتجاهات الإبداعية، ومدى قدرتها على رسم الملامح المتميزة  للشخصية المصرية، وثمنت جهود التعاون القائمة بين قطاعات وزارة الثقافة على تنظيم مثل هذه الملتقيات الإبداعية، التي تُمثل في مضمونها نموذجًا مُلهمًا لإثراء الحركة التشكيلية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الأوبرا المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور وليد قانوش الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنون التشكيلية الفن التشكيلى دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا قطاع الفنون التشكيلية وليد قانوش

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض العمارة الشعبية بالهناجر (صور)

وزيرة الثقافة تشهد احتفالية حلمنا حقنا، وتؤكد: استشهاد أطفال غزة يضع العالم أمام مسؤولياته

الأكثر قراءة

كيف سيتم صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية؟ شعبة المخابز تجيب (فيديو)

أخبار الحوادث اليوم.. إلزام حسن شاكوش بدفع 80 ألف جنيه.. وصحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة

فخري الفقي يكشف مفاجأة عن شكل تعويم الجنيه المنتظر

فيديوهات خادشة على هاتفين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على إنجي حمادة

البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من مستقبل غزة بعد انتهاء اتفاق الهدنة

تفاصيل غضب أحمد مجدي من معتمد جمال بسبب تجاهل آرائه الفنية

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

فخري الفقي يكشف السعر العادل للدولار

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد تسلمه سيارة وشقة بتوجيهات السيسي.. عرفة: أمي دعتلي يوقفلي ولاد الحلال فقابلت الريس

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور بعد طلاقها من أحمد فهمي

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

منبه وقفل من الذهب الخالص، نرصد أغرب معروضات "نيبو" في يومه الثاني (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 27-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 حديثا نبويا صحيحا تبين فضائل كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"

الجامع الأزهر: الغضب مفتاح الفتن والآثام ويزيد من التفرُّق والانقسام بين الناس

أدعية الغنى من الفقر كما وردت عن النبي

المزيد
الجريدة الرسمية