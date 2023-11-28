الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية يوجه البعثات الدبلوماسية بتيسير مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

يتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات الرئاسية لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

جاء ذلك تزامنا مع قرب بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

المصريين في الخارج

ودعا وزير الخارجية فى تصريحات صحفية يوم الثلاثاء المصريين في الخارج للتوجه إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

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متابعة الانتخابات

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.  

وأضاف سامح شكرى فى تصريحاته، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

البعثات المصرية بالخارج 

جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة يجري فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

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سامح شكري المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين بالخارج

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