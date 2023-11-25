السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بدء مباحثات ثلاثية بين سامح شكري ووزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا (صور)

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

بدأت مباحثات ثلاثية بين وزير الخارجية سامح شكري، ووزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا حول تطورات الأوضاع في ⁧‫غزة‬⁩.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن هناك توافق في المواقف بشأن ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن الوزيرين أعربا عن تثمينهما لدور مصر في عقد اتفاق الهدنة.⁦‪

سامح شكري يبحث الأوضاع الإنسانية في غزة مع المفوض العام للأونروا (صور)

سامح شكري وأعضاء اللجنة العربية الإسلامية يلتقون وزير الخارجية البريطاني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements

سامح شكري غزة فلسطين إعلان هدنة

مواد متعلقة

صحة غزة: 900 ألف نسمة في شمال القطاع دون خدمات صحية

التعليم العالي: المستشفيات الجامعية مستعدة لاستقبال مصابي قطاع غزة

سامح شكري يبحث الأوضاع الإنسانية في غزة مع المفوض العام للأونروا (صور)

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الأحد 26-11-2023 في مصر

السيسي: ستظل وحدة المصريين واصطفافهم الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله

احذر انتهاء المدة المقررة، ضوابط التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 25-11-2023 في السوق المحلي

تنبيه عاجل من تعليم القاهرة بشأن المعلمين الفائزين بمسابقة الـ 30 ألف في المرحلة الأولى

الدوري الإنجليزي، ليفربول يجبر مانشستر سيتي على التعادل في قمة البريميرليج

هالاند يحقق رقما قياسيا جديدا بعد التسجيل في شباك ليفربول

رجل أعمال إماراتي يكشف سر انتصار أبو عبيدة وبكاء عمر بن الخطاب

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف أكبر جبل بحري، وحقول حرارية، وشعاب مرجانية في المياه الباردة

ضلوا الطريق في أمريكا بسبب خرائط جوجل

الخنازير الخارقة، تأكل كل شيء وتنشر الأمراض وتقتل البشر

تركيا وبولندا وإيطاليا وألمانيا في المقدمة، التلوث يحصد أرواح الأوروبيين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 25-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 25-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدوان الاحتلال على غزة يحول شمال القطاع إلى مدينة أشباح (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

حكم التداوي بالكي؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية