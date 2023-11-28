الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الميني بيتزا، سهلة ومناسبة للانش بوكس

الميني بيتزا، فيتو
الميني بيتزا، فيتو

طريقة عمل الميني بيتزا، الميني بيتزا من أنواع البيتزا الشهيرة والمميزة التى لها عشاق كثيرين لمذاقها المميز الذى لا يقاوم.

وطريقة عمل الميني بيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها بحشوات مختلفة حسب الرغبة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الميني بيتزا.

مكونات عمل الميني بيتزا:-

3 أكواب دقيق

بيضة

كوب زبادي

ملعقة مايونيز

كوب ماء دافيء

ربع كوب زيت

ملعقة خميرة فورية

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

صلصة بيتزا جاهزة

للحشو

مكعبات صغيرة طماطم

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مكعبات صغيرة فلفل

جبن مبشور أى نوع

زيتون أخضر

لانشون أو هوت دوج حسب الرغبة

طريقة عمل الميني بيتزا:-

  • نحضر بولة صغيرة ونضع بها الماء الدافيء والسكر والخميرة ونقلب جيدا حتى يفور الخليط.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق ونضيف له البيض والزبادي والمايونيز وباقى المكونات ونعجن جيدا، ثم نضيف خليط الماء والخميرة والسكر تدريجيا مع العجن ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجين متجانس وناعم وغير ملتصق.
  • ثم نترك العجين مغطى حتى يختمر ويتضاعف حجمه.
  • ثم نفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق ونقوم بتقطيعها دوائر بواسطة كوب.
  • ثم ندهن حلقات العجين بالصلصة وعليها الخضروات والجبن واللانشون أو الهوت دوج.
  • ثم نرص الميني البيتزا فى ثوانى مدهون زيت، وتدخلها الفرن الساخن لمدة ربع ساعة أو حتى تمام النضج.
  • ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ونحفظها فى علب ثلاجة لحين التقديم وهى فكرة جيدة للإفطار أو اللانش بوكس.
طريقة عمل الميني بيتزا، فيتو 

ولعمل البيتزا الإيطالية

مكونات عمل البيتزا الإيطالية:

العجينة

كيلو دقيق

كيس خميرة فورية

ملعقة ملح

ربع كوب زيت

ماء دافيء للعجن

لصلصة البيتزا

نصف لتر عصير طماطم

ملعقة صلصة طماطم

زعتر

ملح

فلفل اسود

2 فص ثوم مفروم

ملعقة خل

ملعقة سكر

للحشو

جبن مودزاريلا قطع

ورق جرجير طازج أو سبانخ

طماطم شيري

بصل حلقات حسب الرغبة.

طريقة عمل البيتزا الإيطالية:

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والخميرة والملح والزيت ونقلب جيدا حتى يتجانسوا.
  • ثم نضيف الماء الدافئ تدريجيًّا مع العجن.
  • حيث يجب عجن العجين جيدا لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى نحصل على عجين طرى وغير ملاصق لليدين.
  • نغطى العجين ونتركه يختمر حتى يتضاعف حجمه.
  • ثم نقسم العجين ونفرده بالصواني جيدًا، ثم تحدث به فتحات بالشوكة.
  • ثم نحضر صلصة البيتزا، حيث نشوح الثوم ونضيف عصير الطماطم والصلصة ونقلب جيدا ثم نضيف الزعتر والملح والفلفل والسكر، ونترك الخليط يتسبك، ثم نرفعها من على النار ونتركها تبرد.
  • ثم نفرد الصلصة على البيتزا، ونضيف باقى مكونات حشو البيتزا.
  • ثم ندخلها الفرن الساخن لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نخرجها ونقطعها وتقدم ساخنة.
  • ويمكن إضافة الحشوات المختلفة حسب الرغبة سواء لحوم أو خضراوات أو جبن.
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