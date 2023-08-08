الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

مدينة إيطالية تمنع افتتاح مطاعم بيتزا جديدة

مطاعم بيتزا، فيتو
مطاعم بيتزا، فيتو

في واقعة غريبة قررت مدينة نابولي الواقعة جنوب إيطاليا منع افتتاح مطاعم جديدة للبيتزا لمدة ثلاث سنوات.

وقالت السلطات في المدينة في البيان الصادر عنها، إنها تسعى بهذه الخطوة لحماية المتاجر والأنشطة التقليدية القائمة كذلك جودة حياة السكان.

وهذا يعني أنه على مدار الثلاث سنوات المقبلة لن تفتتح مطاعم بيتزا جديدة في المنطقة التاريخية وسط مدينة نابولي التي تعتبر على نطاق واسع عاصمة البيتزا في إيطاليا، إن لم يكن في العالم بأسره. ويستهدف الإجراء في الأساس كل مطاعم الوجبات السريعة الجديدة والمتاجر التي يكون جمهورها الأساسي السياح، لمنع وسط المدينة من أن يصبح أكثر ازدحامًا وكبح عدد المطاعم الرخيصة.

 

Advertisements

txt

إيطاليا: السلطات التونسية منعت 30 ألف مهاجر غير شرعي من مغادرة سواحلها

txt

خالد الجندي: بعض الأبناء بيطلعوا ولا عارفين رب ولا دين ولا أي شيء (فيديو)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إيطاليا نابولي مطاعم جديدة للبيتزا بيتزا

مواد متعلقة

رسالة نارية لمدربة إيطاليا للسيدات بعد رحيلها عن تدريب المنتخب

خارجية لبنان تؤكد رفض أي دعم للتنظيمات المسلحة والمتطرفة داخل أراضيه

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

بيان عاجل للحكومة بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها

الصحف الإنجليزية تبرز موقف محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

المنتخب يرد، هل يتم استبعاد كهربا من معسكر سبتمبر بسبب الإيقاف

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي تنشر وثيقة كيفية ترتيب رغبات الطلاب

لتجنب الحبس والغرامة، خطوات التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي

أوسوريو يتمسك باستمرار شيكابالا

Advertisements

منوعات

المزيد

زووم تعيد موظفيها إلى المكاتب لهذا السبب

الشيخ الشعراوي من ضيوفه، عم محمد يوزع طعاما على الغلابة منذ 45 عامًا (صور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج الثور والجوزاء والحمل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

محاولة اغتيال زيلينسكي.. جهاز الأمن الأوكراني يكشف الكواليس وسيدة روسية كلمة السر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة للشيخ إبراهيم الفشني من سورة الحجرات (فيديو)

هل المريض ملزم بقضاء الصلاة الفائتة حال فقدان الوعى أو الغيبوبة؟

عالم أزهري: الطلاق العاطفى سببه خلل فى اتباع منهج الله بشأن العلاقة بين الزوجين

المزيد
الجريدة الرسمية