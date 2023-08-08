مدينة إيطالية تمنع افتتاح مطاعم بيتزا جديدة
في واقعة غريبة قررت مدينة نابولي الواقعة جنوب إيطاليا منع افتتاح مطاعم جديدة للبيتزا لمدة ثلاث سنوات.
وقالت السلطات في المدينة في البيان الصادر عنها، إنها تسعى بهذه الخطوة لحماية المتاجر والأنشطة التقليدية القائمة كذلك جودة حياة السكان.
وهذا يعني أنه على مدار الثلاث سنوات المقبلة لن تفتتح مطاعم بيتزا جديدة في المنطقة التاريخية وسط مدينة نابولي التي تعتبر على نطاق واسع عاصمة البيتزا في إيطاليا، إن لم يكن في العالم بأسره. ويستهدف الإجراء في الأساس كل مطاعم الوجبات السريعة الجديدة والمتاجر التي يكون جمهورها الأساسي السياح، لمنع وسط المدينة من أن يصبح أكثر ازدحامًا وكبح عدد المطاعم الرخيصة.
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