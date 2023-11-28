سقوط أخطر تاجر مخدرات بحوزته 20 ألف قرص تامول فى مطروح
ضبطت مكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، 20 ألف قرص مخدر بحوزة أخطر تاجر عقاقير مخدرة بمطروح قدرت قيمتها المالية بـ 2 مليون جنيه.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (عدد 20 ألف قرص لعقار "التامول" – مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,000,000 اثنان مليون جنيه تقريبًا).
جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.
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