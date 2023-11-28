الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط صاحب مركز تجميل وزوجته بتهمة تهريب أموال بمطار القاهرة

تهريب أموال بمطار
تهريب أموال بمطار القاهرة، فيتو

 أحبطت أجهزة الأمن محاولة صاحب مركز تجميل وزوجته تهريب أموال بمطار القاهرة.

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 تعود تفاصيل الواقعة بتمكن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (مالك مركز تجميل وزوجته - مقيمان بمحافظة القليوبية) أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملة محلية " مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.. وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة.

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة  العامة التحقيقات.

 

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أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية مطار القاهرة وزارة الداخلية

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