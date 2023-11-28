في أقل من 24 ساعة، مصرع 3 شباب على شريط السكة الحديد ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، خلال أقل من 24 ساعة حادثي تصادم راح ضحيتهما 3 شباب، أثناء محاولتهم عبور مزلقان السكة الحديد بمركزي ببا والفشن، جنوب المحافظة.

مصرع شابين من عائلة بمركز ببا ببني سويف

في مركز ببا لقى شابان من عائلة واحدة "أبناء عمومة" مصرعهما، حيث صدمهما قطار خلال عبورهما شريط السكة الحديد أمام مزلقان قرية طحا البيشة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقل جثتيهما إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشابين خلال عبورهما شريط السكة الحديد أمام مزلقان قرية طحا البيشة بدائرة مركز شرطة ببا، ما أسفر عن وفاتهما في الحال، وتم التوجيه بنقل الجثتين إلى ثلاجة الموتى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة وإخطار جهات التحقيق.

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وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، حيث تبين أن الشابين المتوفيان هما؛ محمد أحمد عبد العليم، 34 عامًا، ومحمود حمدان عبد العليم، 23 عامًا، مقيمان في قرية الحطبة التابعة لمجلس قروي طنسا بمركز ببا.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة لاستصدار تصاريح الدفن الأزمة.

مصرع شاب يوم زفاف شقيقه في الفشن ببني سويف

وفي مركز الفشن، تحول حفل زفاف إلى مأتم عقب وفاة شقيق العريس، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره من مزلقان محطة قطار الفشن، جنوب محافظة بني سويف، ونُقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تحول حفل زفاف إلى مأتم عقب وفاة شقيق العريس، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره من مزلقان محطة قطار الفشن، جنوب محافظة بني سويف، ونُقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد، بمصرع طالب يبلغ من العمر 17 عامًا إثر تصادم قطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد أمام مزلقان محطة الفشن وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المشرحة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع؛ زياد مصطفى سيد 17 عامًا، يقيم بندر الفشن بدائرة مركز الفشن إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت انتداب مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

وقال أحد أهالي مدينة الفشن، إن المدينة بالكامل أصيبت بحالة من الصدمة، عقب وفاة الشاب زياد، في حادث قطار، خاصة وأنه توفي صبيحة يوم زفاف شقيقه الأكبر، وتحول حفل الزفاف إلى مأتم واتشحت النساء الملابس السوداء.

أسباب حوادث تصادم القطارات بالأشخاص

ولتجنب حوادث تصادم القطارات، يجب على الأفراد والأجهزة المعنية تعزيز التوعية حول سلامة السكك الحديدية، وتطوير البنية التحتية لتوفير إجراءات أمان فعّالة في المحطات والمناطق المحيطة بها.

وحوادث تصادم القطارات بالأشخاص في محطات السكك الحديدية قد تكون نتيجة لعدة أسباب، ومن بين هذه الأسباب:

ـ عدم الانتباه: الأفراد قد يكونون غير مركزين أو مشغولين بأمور أخرى، مما يؤدي إلى عدم الانتباه أثناء عبورهم للسكك الحديدية.

عدم احترام الإشارات: تجاوز الأشخاص لإشارات التحذير أو السيطرة الآلية يمكن أن يؤدي إلى تصادم مع القطارات.

ـ عدم وجود إجراءات سلامة فعّالة: قد يكون هناك نقص في التدابير الأمنية في المحطات، مثل نقص الحواجز أو الإضاءة السليمة.

ـ إستخدام الهواتف النقالة: الاهتمام بالهواتف النقالة أثناء عبور السكك الحديدية يمكن أن يؤدي إلى تجاهل البيئة المحيطة والإشارات الحيوية.

ـ تشويش على حواس السائقين أو المشاة: العوامل البيئية مثل الضباب الكثيف أو الأمطار الشديدة قد تقلل من رؤية السائقين وتؤدي إلى تأخير استجابتهم.

ـ التجاوز غير الآمن: يمكن أن يتسبب التجاوز الغير آمن من قبل المشاة في وقوع حوادث.

ـ التصرفات الغير مسؤولة: بعض الأفراد قد يتخذون تصرفات غير مسؤولة مثل العبور على مضض دون التحقق من وجود قطارات قادمة.