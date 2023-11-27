تحوّل الفرح لمأتم، مصرع شاب أسفل عجلات قطار يوم زفاف شقيقه ببني سويف

تحول حفل زفاف إلى مأتم عقب وفاة شقيق العريس، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره من مزلقان محطة قطار الفشن، جنوب محافظة بني سويف، ونُقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

زياد مصطفى سيد - الشاب المتوفي

مصرع شاب أسفل عجلات قطار ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بمصرع طالب يبلغ من العمر 17 عامًا إثر تصادم قطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد أمام مزلقان محطة الفشن وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المشرحة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

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ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع؛ زياد مصطفى سيد 17 عامًا، يقيم بندر الفشن بدائرة مركز الفشن إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت انتداب مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

حفل زفاف يتحول إلى مأتم ببني سويف

وقال أحمد حامد، أحد أهالي مدينة الفشن، إن المدينة بالكامل أصيبت بحالة من الصدمة، عقب وفاة الشاب زياد، في حادث قطار، خاصة وأنه توفى صبيحة يوم زفاف شقيقه الأكبر، وتحول حفل الزفاف إلى مأتم وأتشحت النساء الملابس السوداء.

أسباب حوادث تصادم القطارات بالأشخاص

ولتجنب حوادث تصادم القطارات، يجب على الأفراد والأجهزة المعنية تعزيز التوعية حول سلامة السكك الحديدية، وتطوير البنية التحتية لتوفير إجراءات أمان فعّالة في المحطات والمناطق المحيطة بها.

وحوادث تصادم القطارات بالأشخاص في محطات السكك الحديدية قد تكون نتيجة لعدة أسباب، ومن بين هذه الأسباب:

ـ عدم الانتباه: الأفراد قد يكونون غير مركزين أو مشغولين بأمور أخرى، مما يؤدي إلى عدم الانتباه أثناء عبورهم للسكك الحديدية.

عدم احترام الإشارات: تجاوز الأشخاص لإشارات التحذير أو السيطرة الآلية يمكن أن يؤدي إلى تصادم مع القطارات.

ـ عدم وجود إجراءات سلامة فعّالة: قد يكون هناك نقص في التدابير الأمنية في المحطات، مثل نقص الحواجز أو الإضاءة السليمة.

ـ إستخدام الهواتف النقالة: الاهتمام بالهواتف النقالة أثناء عبور السكك الحديدية يمكن أن يؤدي إلى تجاهل البيئة المحيطة والإشارات الحيوية.

ـ تشويش على حواس السائقين أو المشاة: العوامل البيئية مثل الضباب الكثيف أو الأمطار الشديدة قد تقلل من رؤية السائقين وتؤدي إلى تأخير استجابتهم.

ـ التجاوز غير الآمن: يمكن أن يتسبب التجاوز الغير آمن من قبل المشاة في وقوع حوادث.

ـ التصرفات الغير مسؤولة: بعض الأفراد قد يتخذون تصرفات غير مسؤولة مثل العبور على مضض دون التحقق من وجود قطارات قادمة.