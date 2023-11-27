الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تحوّل الفرح لمأتم، مصرع شاب أسفل عجلات قطار يوم زفاف شقيقه ببني سويف

حادث قطار ببني سويف،
حادث قطار ببني سويف، فيتو

 تحول حفل زفاف إلى مأتم عقب وفاة شقيق العريس، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره من مزلقان محطة قطار الفشن، جنوب محافظة بني سويف، ونُقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

 

 زياد مصطفى سيد - الشاب المتوفي 

مصرع شاب أسفل عجلات قطار ببني سويف

 وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بمصرع طالب يبلغ من العمر 17 عامًا إثر تصادم قطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد أمام مزلقان محطة الفشن وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المشرحة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

Advertisements

 

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع؛ زياد مصطفى سيد 17 عامًا، يقيم بندر الفشن بدائرة مركز الفشن إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.

 

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت انتداب مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

 

حفل زفاف يتحول إلى مأتم ببني سويف

 وقال أحمد حامد، أحد أهالي مدينة الفشن، إن المدينة بالكامل أصيبت بحالة من الصدمة، عقب وفاة الشاب زياد، في حادث قطار، خاصة وأنه توفى صبيحة يوم زفاف شقيقه الأكبر، وتحول حفل الزفاف إلى مأتم وأتشحت النساء الملابس السوداء.

 

أسباب حوادث تصادم القطارات بالأشخاص 

 ولتجنب حوادث تصادم القطارات، يجب على الأفراد والأجهزة المعنية تعزيز التوعية حول سلامة السكك الحديدية، وتطوير البنية التحتية لتوفير إجراءات أمان فعّالة في المحطات والمناطق المحيطة بها.

وحوادث تصادم القطارات بالأشخاص في محطات السكك الحديدية قد تكون نتيجة لعدة أسباب، ومن بين هذه الأسباب:

ـ عدم الانتباه: الأفراد قد يكونون غير مركزين أو مشغولين بأمور أخرى، مما يؤدي إلى عدم الانتباه أثناء عبورهم للسكك الحديدية.

 

عدم احترام الإشارات: تجاوز الأشخاص لإشارات التحذير أو السيطرة الآلية يمكن أن يؤدي إلى تصادم مع القطارات.

 

ـ عدم وجود إجراءات سلامة فعّالة: قد يكون هناك نقص في التدابير الأمنية في المحطات، مثل نقص الحواجز أو الإضاءة السليمة.

 

ـ إستخدام الهواتف النقالة: الاهتمام بالهواتف النقالة أثناء عبور السكك الحديدية يمكن أن يؤدي إلى تجاهل البيئة المحيطة والإشارات الحيوية.

 

ـ تشويش على حواس السائقين أو المشاة: العوامل البيئية مثل الضباب الكثيف أو الأمطار الشديدة قد تقلل من رؤية السائقين وتؤدي إلى تأخير استجابتهم.

 

ـ التجاوز غير الآمن: يمكن أن يتسبب التجاوز الغير آمن من قبل المشاة في وقوع حوادث.

 

ـ التصرفات الغير مسؤولة: بعض الأفراد قد يتخذون تصرفات غير مسؤولة مثل العبور على مضض دون التحقق من وجود قطارات قادمة.

 

محافظ بني سويف يعقد حوارًا مجتمعيًا مع أهالي إهناسيا حول احتياجاتهم ومطالبهم

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف صحة بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يعقد حوارًا مجتمعيًا مع أهالي إهناسيا حول احتياجاتهم ومطالبهم

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى ببني سويف

تحصين 10 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

سكرتير بني سويف يتفقد منظومة العمل بمشروع الدواجن ومنافذ بيع شرق النيل

أين حقوق غير المخالفين؟

تضم الجزئية والأسرة والتوثيق، افتتاح مجمع محاكم ببا ببني سويف (فيديو)

مستقبل وطن بني سويف ينظم مؤتمرًا حاشدًا لتأييد السيسي بانتخابات الرئاسة (فيديو)

الأكثر قراءة

محاولة انقلاب في إسرائيل، تحرك عاجل من نتنياهو لتثبيت نفسه في الحكم

سعر جرام الذهب، 20 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ساويرس يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل بسبب عنف جيش الاحتلال في الضفة

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

إسرائيل تكشف عن اتفاق مع إيلون ماسك بشأن تشغيل الإنترنت الفضائي في غزة

ترتيب الدوري المصري والهدافين قبل الجولة السابعة

مراسم استقبال رسمية لرئيسة المجر بقصر الاتحادية

السيسي يستقبل رئيسة المجر بقصر الاتحادية لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

فهم أصوات الفيلة باستخدام الذكاء الاصطناعي

طبيب سابق بالبيت الأبيض يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، 20 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

125 مليون دولار حجم صادرات قطاع الصناعات الكيماوية إلى العراق خلال 2022

أسعار السيراميك اليوم الاثنين 27-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدوان إسرائيلي بالضفة الغربية بالتزامن مع هدنة غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية