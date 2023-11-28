الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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اقتصاد

توقعات بارتفاع الإيرادات المستندة إلى البرمجيات لدى المؤسسات 4 أضعاف بحلول 2030

البرمجيات والذكاء
البرمجيات والذكاء الاصطناعي، فيتو

 توقع  تقرير حديث ارتفاع الإيرادات المستندة إلى البرمجيات لدى المؤسسات 4 أضعاف بحلول 2030،  حيث تساهم البرمجيات والتكنولوجيا الممكَّنة بالبرمجيات، مثل السحابة وإنترنت الأشياء والشبكات عالية الأداء (بما في ذلك الجيل الخامس)، والذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة؛ في تعزيز الابتكار، والبحث والتطوير للمنتجات والخدمات، وتصميم تجارب العملاء المخصصة، وإدخال مصادر إيرادات ونماذج أعمال جديدة، وتقليل التكاليف، وذلك عبر مختلف الصناعات.

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دور الذكاء الاصطناعي 

ووفقًا للتقرير الصادر من معهد كابجيميني للأبحاث والذي يأتى بعنوان "فن البرمجيات: الطريق الجديد نحو خلق القيمة عبر الصناعات" تعيد المؤسسات -في جميع الصناعات- تعريف أنفسها بوصفها شركات برمجيات، متحولةً عن نموذج الأعمال التقليدي المستند إلى الأجهزة. 

فيما يعد ربع الشركات حاليًا "شركات برمجيات"، وتتوقع 32٪ إضافية التحول إلى وضع شركة برمجيات خلال 3-5 سنوات القادمة. ويتفق ما يقرب من 60٪ من المؤسسات على أن التحول الذي يستند إلى البرمجيات أصبح نقاشًا شائعًا في قاعات اجتماعات المسؤولين والإدارات، مع اعتراف أغلبها بأنه بالإمكانات الاستراتيجية القادرة على تعزيز التنافسية، وتحويل نماذج الأعمال، وخلق قيمة جديدة لعملائها، بدلًا من كونها مجرد أداة أو إضافة.


ويتوقع التقرير أن التحول الناجح المستند إلى البرمجيات سيحقق مكاسب مالية كبيرة للمؤسسات في مختلف الصناعات بحلول عام 2030، إذ يأتي قطاع الاتصالات على رأس هذا التوجه؛ بزيادة متوقعة في الإيرادات تصل إلى 39٪، ويليه قطاعات السيارات والبنوك والتأمين (32٪ لكل منها)، وعلوم الحياة (31٪).


تستثمر المؤسسات خُمس ميزانيات البحث والتطوير في مبادرات قائمة على البرمجيات 
وفقًا للتقرير، يُنفَق حوالي 18٪ من إجمالي ميزانيات البحث والتطوير حاليًا على مبادرات قائمة على البرمجيات. ومن المتوقع أن يتسارع الاستثمار في التحول القائم على البرمجيات، حيث يخطط 60٪ من المؤسسات في جميع القطاعات لزيادة استثماراتها في مبادرات البرمجيات بنسبة 9٪ خلال السنتين القادمتين. وترتكز ثلث هذه الاستثمارات على هندسة المنتجات أو الخدمات.

يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي عامل المساعدة الرئيسي لتسريع التحول المعتمد على البرمجيات
مع زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المتصلة والذكية، تتجه المؤسسات نحو تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة المهندسين طوال دورة حياة تطوير البرمجيات وتسريع إنهاء كتابة الرموز البرمجية.

 ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تزيد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من الوقت المدخر لهندسة البرمجيات من 15٪ إلى 43٪ خلال الثلاث سنوات القادمة.
 

وتظهر الدراسة أن سبعًا من كل عشر مؤسسات تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإكمال وتعزيز هندسة البرمجيات الحالية لديها خلال السنة القادمة، ويتوقع أن تساعد هذه الأدوات في إنشاء 37٪ من الرموز البرمجية في الثلاث سنوات القادمة. وأشارت فقط 28٪ من المؤسسات المضمنة في الدراسة إلى عدم اعتزامها استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم هندسة البرمجيات خلال الـ 12 شهرًا القادمة.


وعلى الرغم من الميزات العديدة، إلا أن 68٪ من المؤسسات لا تزال في مراحل التجارب المبكرة لتحولها القائم على البرمجيات. إذ تشير 29٪ فقط من المؤسسات إلى بدء التوسع واستخدام البرمجيات لتحقيق التحول، في حين أن 5٪ فقط قد نفذت مبادرات مكتملة النطاق. 


للوصول إلى الإمكانات الكاملة للبرمجيات، ستحتاج المؤسسات إلى ضمان التوافق والمرونة عبر مختلف المنصات. ومع ذلك، أقل من نصف (48٪) المؤسسات لا تمتلك هندسة معمارية قابلة للتوسيع على نحو كبير.

 إذ يبرز التقرير أن حوالي 40٪ من استثمارات البرمجيات التنظيمية تركز حاليًا على الحفاظ على المنتجات التقليدية. وقد أصبحت إدارة التكاليف التشغيلية طويلة الأمد ومستويات الأداء تحديًا حاسمًا للانتقال من الأنظمة التقليدية إلى الهندسة المعمارية التي تضمن بناء المستقبل.


يعد تعزيز قدرات المواهب عنصرًا أساسيًا لتحقيق النجاح القائم على البرمجيات. فيما تتوقع المؤسسات أن يعمل 39٪ من موظفيها على حلول برمجية في الثلاث سنوات القادمة، إلا أن المهارات اللازمة قليلة، لا سيما في مجالات مثل الأمن السيبراني والامتثال (61٪)، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (60٪ لكل منهما)، والبيانات والسحابة (57٪).


 قال ويليام روزي، الرئيس التنفيذي لكابجيميني للهندسة وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة كابجيميني قد دخلنا عصرًا جديدًا من الأعمال التجارية التي تقودها البرمجيات، وعليه تحتاج المؤسسات إلى إجراء تحول في طريقة تفكيرها لتحقيق التميز وتعزيز الابتكار وزيادة ميزاتهم التنافسية إذ يجب التحول بعيدًا عن استخدام التكنولوجيا الرقمية بوصفها مجرد إضافة أو أداة لتصحيح العيوب وإصلاح الأعطال، وإنما يجب على القادة التدبر في البرمجيات بوصفها أحد الأصول الاستراتيجية الرئيسية التي يمكنها فتح الباب أمام الفرص لتعزيز التنافسية.

خارطة طريق للتحول 

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 ولتحقيق الريادة في مجال البرمجيات؛ ستحتاج المؤسسات إلى النظر بشمولية نحو إقامة شراكات استراتيجية وتحديد خارطة طريق للتحول بما يضمن الدعم والاستدامة والتوسع. فيما يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي بإمكانات هائلة، وذلك لقدرته على تعزيز المساعي وتحقيقها."
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البرمجيات المؤسسات انترنت الاشياء الجيل الخامس الذكاء الاصطناعي

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