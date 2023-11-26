بيل جيتس: العمل سيصبح 3 أيام فقط في الأسبوع بفضل الذكاء الاصطناعي

توقع الملياردير الأمريكي بيل جيتس، إمكانية العمل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع بفضل الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تجري كبرى الشركات حول العالم وبعض الدول تجارب لخفض عدد أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة بدلًا من خمسة أيام.

وأوضح المؤسس المشارك لشركة البرمجيات "مايكروسوفت" في بودكاست "What Now": "على المدى القريب، تعد مكاسب الإنتاجية التي نجنيها من الذكاء الاصطناعي مثيرة للغاية، إنها تتولى جزءًا من العمل الشاق".

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البطالة الجماعية

وفي ظل مخاوف من أن البشرية سوف تكافح للتنافس ضد أجهزة الكمبيوتر مما يؤدي إلى البطالة الجماعية، يتنبأ جيتس أنه "يمكن للآلات أن تصنع كل الطعام والأشياء، ولا يتعين علينا أن نعمل بجد"، وفق ما نقلته مجلة "فورتشن".

ويرى "جيتس" أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستوفر فرصة للعاملين لتقليص جهودهم. على الرغم من أن العديد من القادة ينظرون إلى زيادة الكفاءة على أنها فرصة لتحقيق أقصى استفادة من موظفيهم.

العمل ثلاثة أيام في الأسبوع

وأضاف جيتس: "إذا وصلت في نهاية المطاف إلى مجتمع لا يتعين عليه سوى العمل ثلاثة أيام في الأسبوع، فربما يكون هذا أمرًا جيدًا.. وإذا قمت بتحرير العمالة البشرية، فيمكنك مساعدة كبار السن بصورة أفضل، وتقليص حجم الفصول الدراسية، لأنه لا يزال هناك طلب على العمالة للقيام بأمور جيدة، وإذا حققت كل ذلك سيكون لديك الكثير من وقت الفراغ، وسيتعين عليك معرفة ما يجب فعله خلاله.. إذا نظرت للصورة من بعيد تجد أن الغرض من الحياة ليس مجرد القيام بالوظائف".

وأكد أنه على المدى القريب تعد المكاسب الإنتاجية التي تحصل عليها من الذكاء الاصطناعي مثيرة للغاية".

توفير 100 يوم بسبب التكنولوجيا

وفي وقت سابق، ردد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، أن الجيل القادم من العمال لن يحصل إلا على 3.5 يوم عمل في الأسبوع، و"هذا سيوفر له حتى 100 يوم" بسبب التكنولوجيا.

المعروف أن إيلون ماسك مالك شركتي "تسلا" و"إكس" يعتقد أن الذكاء الاصطناعي سوف يقضي على الحاجة إلى العمل على الإطلاق ويخلق "دخلًا عالميًا مرتفعًا".

فيما قدر بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل على مستوى العالم في السنوات المقبلة.

من جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لشركة IBM، آرفيند كريشنا، أن تتم أتمتة "الوظائف الإدارية المتكررة" أولًا، لكنه أضاف أن هذا لا يعني أن البشر سيكونون عاطلين عن العمل.