الإثنين 27 نوفمبر 2023
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منوعات

فهم أصوات الفيلة باستخدام الذكاء الاصطناعي

محاولة لفهم أصوات
محاولة لفهم أصوات الفيلة، فيتو

قام عالم الحيوان كريثي كارانث، بإنجاز أبحاث متعددة التخصصات لتقييم توزيع الأنواع الحيوانية وانقراضها، وتأثيرات سياحة الحياة البرية، وفهم التفاعلات بين الإنسان والحياة البرية.

وفي تصريحات لموقع إنديان إكسبريس تحدث كريثي عن تحديات استخدام التكنولوجيا للحفاظ على الحياة البرية، والذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، والصوتيات الحيوية في الحفاظ على الحياة البرية، وغيرها من الابتكارات في مركز دراسات الحياة البرية، في بنجالور.

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 مجموعة متنوعة من أصوات الفيلة

وأوضح كريثي كارانث: “أحد المشاريع المثيرة للاهتمام التي ننفذها هو استخدام الأجهزة الصوتية حيث نحاول رسم خريطة وبناء مكتبة وقاعدة بيانات لنداءات الأفيال.. يمكن لهذا المشروع تحديد مجموعة متنوعة من أصوات الفيلة، واستخدامها لبناء نظام تنبيه للمساعدة في تخفيف المواجهة بين الإنسان والفيلة، ففي بعض الأحيان يكون صوت الفيل مشابهًا لصوت الدراجة النارية”.

ويضيف كارانث: إن هذه التكنولوجيا ستكون مفيدة في مكافحة الصيد الجائر، وتتبع  المتورطين في تجارة الحياة البرية.
وحول آلية العمل، قال: “يكتشف الفيل وترسل رسائل نصية قصيرة إلى موجودين في المنطقة المجاورة ما يؤدي إلى تقليل المواجهة بين الفيلة والبشر"

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