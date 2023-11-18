سؤال برلماني حول آليات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن آليات الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر.

فرص كثيرة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر

وقالت النائبة: هناك فرص كثيرة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعى فى اقتصاد المنطقة بنحو 320 مليار دولار بحلول 2030.

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تعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تحديات ومتطلبات أخرى يجب تنفيذها لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى بلادنا، من أبرزها: عقد اتفاقيات حكومية مع كبرى شركات التكنولوجيا العملاقة لتدريب وتأهيل خبرات مصرية متقدمة فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتشجيع الشركات الناشئة على العمل بهذا المجال وتقديم حوافز إضافية لها، مثل سرعة الإفراج الجمركى عن المنتجات اللازمة لتشغيل التطبيقات، ومنحها إعفاءات ضريبية، وتشجيع المستثمرين على ضخ أموال فى هذا الميدان، ومنحهم حوافز على غرار المانيا وامريكا وشرق أوروبا.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز القطاع الصناعي

وقالت عضو مجلس النواب: يمكن لمصر استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز القطاع الصناعي، فمثلا، يمكن استخدام الروبوتات الذكية فى عمليات التصنيع لتسريع العمل وتقليل الهدر، مما يؤدى إلى زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص عمل جديدة، قائلة: دمج التطبيقات الذكية فى بعض التخصصات، كالزراعة والرى، يسهم فى تقليل المياه المهدرة وإعادة توزيع مياه الرى على المحاصيل بشكل مناسب.

للذكاء الاصطناعي دور في تحسين قطاع الصحة بمصر

وأشارت النائبة، إلى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أيضا تحسين قطاع الصحة في مصر، من خلال استخدامه في تحليل البيانات الطبية وتشخيص الأمراض بدقة عالية، استخدام الروبوتات للمساعدة في العمليات الجراحية وتقليل المخاطر.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه يمكن استخدام التحليلات الذكية فى توجيه السياسات الحكومية وتحسين إدارة الموارد العامة، ومساعدة الجهات الحكومية على جمع البيانات وإتاحتها بشكل أسهل ومن ثم تعظيم الاستفادة منها.