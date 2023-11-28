الموت يفجع عضو فريق المدفعجية
أعلن مؤدي المهرجانات إسلام شندي، عضو فريق المدفعجية عن وفاة والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي علي موقع فيس بوك.
وفاة والد اسلام شندي
وقال “شندي” إن صلاة الجنازة علي والده الراحل من المقرر إقامتها في مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم عقب صلاة الظهر مباشرة.
إسلام شندي هو أحد أعضاء فريق المدفعجبة الذي يضم كلا من: ديزل وكنكا ودولسيكا وقدم الفريق عددا من الأغاني المتنوعة التي نالت إعجاب الجمهور.
كما تعاون إسلام شندي مع محمد رمضان في أغنية بلالين التي تم طرحها في وقت سابق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.