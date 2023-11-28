الموت يفجع عضو فريق المدفعجية

أعلن مؤدي المهرجانات إسلام شندي، عضو فريق المدفعجية عن وفاة والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي علي موقع فيس بوك.

وفاة والد اسلام شندي

وقال “شندي” إن صلاة الجنازة علي والده الراحل من المقرر إقامتها في مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم عقب صلاة الظهر مباشرة.

إسلام شندي هو أحد أعضاء فريق المدفعجبة الذي يضم كلا من: ديزل وكنكا ودولسيكا وقدم الفريق عددا من الأغاني المتنوعة التي نالت إعجاب الجمهور.

كما تعاون إسلام شندي مع محمد رمضان في أغنية بلالين التي تم طرحها في وقت سابق.

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