الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

خلطة زيت الكركدية لشعر ناعم وصحى وقوى

شعر لامع وصحى، فيتو
شعر لامع وصحى، فيتو

الزيوت الطبيعية تغذى الشعر وتمده بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها مايساعد فى علاج مشاكله مثل التساقط والهيشان والتقصف.

وتحرص الفتيات على المواظبة على استخدام الزيوت الطبيعية من خلا عمل حمام الزيت على الشعر باستمرار حفاظا على جمال الشعر.

خلطة زيت الكركدية لشعر ناعم وصحى وقوى

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، خلطة زيت الكركدية لشعر ناعم وصحى وقوى من جذوره.

المكونات:-

10 نقط زيت الكركدية

نقطة نزيت خشب الأرز

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى يتجانسوا معا.
  • ثم ندهن فروة الرأس بالزيوت وندلكها فى حركات دائرية برفق لمدة 10 دقائق.
  • ثم نترك الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة.ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

 

خلطة زيت الكركدية لشعر لامع وصحي، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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شعر لامع وصحى شعر قوي شعر ناعم خلطة زيت الكركدية لشعر ناعم وصحى العناية بالشعر تغذية الشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

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