الشعر التالف يكون مظهره غير جيد ما يؤثر على مظهر صاحبته وهو ما يزعج الفتيات كثيرا، وللأسف يتلف الشعر لأسباب عديدة.

والشعر التالف ينتج عن قلة العناية بالشعر وإهمال ترطيبه، ولإعادة تحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية المغذية للشعر ما يعيد له جماله.

وصفة طبيعية لإعادة جمال الشعر التالف

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لإعادة جمال الشعر التالف.

المكونات:-

2 ملعقة جل صبار

2 ملعقة زيت جوز الهند

الطريقة:-

نحضر المكونات ونضعها معا فى بولة عميقة ونقلب جيدا.

ثم نفرد الخليط على الشعر جيدا ونلفه ونتركه لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لإعادة جمال الشعر التالف، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.