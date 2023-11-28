التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستقبل باريس سان جيرمان نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب "حديقة الأمراء" الليلة ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى.

أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - لوكاس هيرنانديز في خط الدفاع.

رويز - مانويل أوجارتي - فيتينيا في خط الوسط.

عثمان ديمبيلي - جونسالو راموس - كيليان مبابي في الهجوم.

تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام باريس سان جيرمان

بوب في حراسة المرمي

كيران تريبيير - جمال لاسيليس - فابيان شار - هال في خط الدفاع

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شون لونجستاف - برونو جيمارايش - ويلنجتون في خط الوسط

ميجيل ألميرون - ألكساندر إيساك - أنتوني جوردون في خط الهجوم

ويسعي باريس سان جيرمان للثأر من خسارته على ملعب "سانت جيمس بارك" والتي حسمها نيوكاسل يونايتد لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد



وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد



تذاع مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، بينما يمتلك نيوكاسل يونايتد 4 نقاط في المركز الرابع.

ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا

1- دورتموند: 7 نقاط

2- باريس سان جيرمان: 6 نقاط

3- ميلان: 5 نقاط

4- نيوكاسل يونايتد: 4 نقاط

وتنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



لاتسيو الإيطالي ضد سيلتك الأسكتلندي - الساعة 7:45 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك ضد رويال أنتويرب - الساعة 7:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

فينورد ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 5 HD

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 1 HD

ميلان ضد بروسيا دورتموند - الساعة 10 مساءا - قناة بي إن سبورت بى ان سبورت 4 HD

مانشستر سيتي ضد لايبزج - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

يونج بويز ضد سرفينا زافيزدا - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD

برشلونة ضد بورتو - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

وحجزت 6 فرق حسمت تأهلها الرسمي إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، قبل الجولة الخامسة لدور المجموعات.



مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة



المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني.

المجموعة الثالثة: ريال مدريد الإسباني.

المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني.

وشهدت نتائج الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا العديد من المفاجآت أبرزها خسارة برشلونة أمام شاختار بهدف نظيف، وهزيمة مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا كالتالي

نتائج الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



لاتسيو 1-0 فينورد

شاختار دونيتسك 1-0 برشلونة

أتلتيكو مدريد 6-0 سيلتك

مانشستر سيتي 3-0 يونج بويز

سرفينيا زفيزدا 1-2 لايبزيج

بورتو 2-0 رويال أنتويرب

بروسيا دورتموند 2-0 نيوكاسل يونايتد

ميلان 2-1 باريس سان جيرمان

ريد بول سالزبورج 0-1 إنتر ميلان

بايرن ميونيخ 2-1 جالاتا سراي

ريال سوسيداد 3-1 بنفيكا

ريال مدريد 3-0 سبورتنج براجا

إيندهوفن 1-0 لانس

كوبنهاجن 4-3 مانشستر يونايتد

أرسنال 2-0 أشبيلية

نابولي 1-1 يونيون برلين

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان



نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2

فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0

فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2

فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0

تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2

فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1

فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2

فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2

فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2

فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1

تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0

فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0

فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1

تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2

فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز بايرن ميونخ علي مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال علي أيندهوفن 4-0

فوز نابولي علي سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد علي يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد علي سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان علي دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي علي النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج علي يونج بويز 3-1

فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو علي شاختار 3-1