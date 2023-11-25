السبت 25 نوفمبر 2023
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رياضة

نيوكاسل يفوز على تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل، فيتو
نيوكاسل، فيتو

الدوري الإنجليزي، حقق فريق نيوكاسل يونايتد، فوزا كبيرا في ملعبه، علي فريق تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الثالثة عشر من البريميرليج

أهداف المباراة 

تقدم نيوكاسل بالهدف الأول عن طريق السويدي إيزاك في الدقيقة 13.

وتعادل البلوز تشيلسي في الدقيقة 23 عن طريق رحيم سترلينج.

ومنع قائم تشيلسي هدف ثاني لنيوكاسل عن طريق تيربير.

وأحرز لاسيليس الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 60 واضاف جويلنتون الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وأحرز الرابع عن طريق جوردون في الدقيقة 83.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثالثة عشر 

1- مانشستر سيتي 28 نقطة
2- ليفربول 27 نقطة
3- آرسنال 27 نقطة
4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
5- أستون فيلا 25 نقطة
6- مانشستر يونايتد 21 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
8- برايتون 19 نقطة
9- وست هام يونايتد 17 نقطة
10- تشيلسي 16 نقطة
11- برينتفورد 16 نقطة
12- وولفرهامبتون 15 نقطة
13- كريستال بالاس 15 نقطة
14- نوتينغهام فورست 13 نقطة
15- فولهام 12 نقطة
16- بورنموث 9 نقاط
17- لوتون تاون 6 نقاط
18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط
19- إيفرتون 4 نقاط  
20- بيرنلي 4 نقاط

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أكبر نتائج لـ مانشستر سيتي ضد ليفربول

وجاءت أكبر نتائج لملنشستر سيتي أمام ليفربول في العصر الحديث كالتالي 

السيتي 5-0 ليفربول في سبتمبر عام 2017

حقق مانشستر سيتي الفوز الأكبر علي ليفربول سبتمبر 2017  ،وكان أجويرو متقدما بنتيجة 1-0 قبل أن يتم طرد ساديو ماني بسبب اصطدامه بشكل خطير مع إيدرسون.

وأضاف جابرييل جيسوس الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل الهدف الثالث في النصف الثاني  ، وأكمل ليروي ساني الاهداف وسجل آخر هدفين.

السيتي 4-0 ليفربول في  يوليو 2020

وبدأت مباراة السيتي وليفربول في يويلوة 2020  بممر شرفي لليفربول  المتوج باللقب حينها وكان أول لقاء بين الفريقين خلف أبواب مغلقة.

وسجل كيفين دي بروين ورحيم سترلينج وفيل فودين هدفا ليحقق فريق جوارديولا فوزا كبيرا.

السيتي 4-1 ليفربول في أبريل 2023

وحقق السيتي فوزا كبيرا في أبريل 2023، بعدما رد بقوة على هدف محمد صلاح الافتتاحي، حيث سجل أربعة أهداف في شباك أليسون عن طريق جوليان ألفاريز وكيفين دي بروين ورياض محرز وجاك جريليش.

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تشيلسي نيوكاسل يونايتد البريميرليج الدوري الانجليزي سترلينج

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