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رياضة

نيس الفرنسي يهدد مشاركة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا لهذا السبب

مانشستر يونايتد،فيتو
مانشستر يونايتد،فيتو

دوري أبطال أوروبا، كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد، يواجه خطر عدم المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، وذلك بسبب المالك المنتظر جيم راتكليف.

ومن المنتظر أن يحصل راتكليف على 25% من حصة مانشستر يونايتد مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني خلال الأيام المقبلة، بشكل رسمي.

ولكن تدير مجموعة "Ineos" التي يملكها الملياردير البريطاني نادي نيس أيضًا، والذي يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة عن المتصدر باريس سان جيرمان.

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ومع زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، سيحصل الدوري الفرنسي على 3 مقاعد مباشرة للمشاركة في البطولة ومقعد في الأدوار التمهيدية، بينما سيحصل البريميرليج على 5 مقاعد مباشرة.

ووفقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المتعلقة بتعدد ملكية الأندية، فالطريقة الوحيدة التي تمكن اليونايتد ونيس من المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، هي أن يضمن فريق منهما مقعدا مباشرا في دوري الأبطال، ويضمن الآخر مقعدا مباشرا للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وإذا أنهى الفريقان الموسم في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، فسيشارك في البطولة الفريق الذي أنهى الدوري في مركز متقدم بالمقارنة مع الفريق الآخر.

وأوضحت "ذا صن": "إذا أنهى اليونايتد ونيس الموسم في نفس المركز، فسيحصل مانشستر على المقعد لتفوق إنجلترا في التصنيف".

وختمت: "أما إذا أنهى نيس الموسم في المركز الرابع، وأنهى مانشستر يونايتد الموسم في المركز السادس أو توج بكأس الاتحاد الإنجليزي، فلن يشارك اليونايتد في الدوري الأوروبي، لإمكانية خسارة نيس في الدور التمهيدي لدوري الأبطال والمشاركة حينها في الدوري الأوروبي".

 

 

وعلي صعيد آخر شهدت نتائج الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا التي إقيمت مطلع الشهر الجاري العديد من المفاجآت أبرزها خسارة برشلونة أمام شاختار بهدف نظيف، وهزيمة مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن.

 

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا  كالتالي

نتائج الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا


لاتسيو 1-0  فينورد
شاختار دونيتسك 1-0   برشلونة 
أتلتيكو مدريد 6-0  سيلتك
مانشستر سيتي  3-0  يونج بويز
سرفينيا زفيزدا  1-2  لايبزيج
بورتو  2-0   رويال أنتويرب
بروسيا دورتموند  2-0   نيوكاسل يونايتد 
ميلان  2-1  باريس سان جيرمان

ريد بول سالزبورج  0-1  إنتر ميلان
بايرن ميونيخ  2-1 جالاتا سراي
ريال سوسيداد  3-1 بنفيكا
ريال مدريد 3-0  سبورتنج براجا
إيندهوفن  1-0  لانس
كوبنهاجن  4-3  مانشستر يونايتد
أرسنال 2-0   أشبيلية
نابولي 1-1 يونيون برلين 

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة

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