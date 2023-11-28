سامي مغاوري يصطاد العقارب في رمضان 2024

بدأت أ سرة مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والذي يُعرض في سباق الدراما الرمضاني 2024، بالتحضيرات للتصوير وعمل البروفات بمشاركة جميع فريق العمل.

سامي مغاوري يشارك في مسلسل صيد العقارب

وأكد الفنان سامي مغاوري في تصريح خاص لفيتو: "على أنه يشارك في مسلسل صيد العقارب مع الفنانة غادة عبد الرازق والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024، متمنيا أن العمل ينال إعجاب الجمهور".

ويشارك بالمسلسل عدد من النجوم أبرزهم؛ أحمد ماهر ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا في المسلسل الذي قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينومينا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.

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وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبد الرازق في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل الذي عرض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.