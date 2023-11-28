أعلنت إدارة ميناء العريش البحري، اليوم الثلاثاء، عن فتح الميناء بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح.



فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

وتم فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح بعد أن أغلقت أول أمس بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر المتوسط حيث تم توقف حركة الصيد والملاحة البحرية في البحر.

وزيرا الصحة المصرية والفلسطينية يستقبلان سفينة طبية فرنسية بالعريش

من جانب آخر استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري والدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سفينة فرنسية أثناء وصولها ميناء العريش البحري، في حضور وفد فرنسي رفيع المستوى.

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وقال المحافظ إن السفينة "ديكسمود" من فئة الميسترال وهي عبارة عن مستشفي عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سريرا داخليا و15 سرير عناية متوسطة و5 أسر عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا.



أضاف المحافظ أنه سيتم نقل عدد من الجرحى الفلسطينيين للعلاج فى المستشفى الفرنسي طبقا للتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية والوفد الفرنسي.



وأكد المحافظ على تقديم كل الدعم والتعاون لتنفيذ المهنة الإنسانية التي سيتولى الوفد إنجازها في علاج الجرحى الفلسطينيين، مثمنا الدور الفرنسي في هذا الشأن.



وأشار وزير الصحة إلى تخصيص أكثر من 150 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح، لتقديم الخدمة الطبية للعابرين من قطاع "غزة" إلى مصر.



وسبق أن التقى اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفد فرنسي برئاسة العقيد فوشون جيريك الملحق العسكري والعقيد مارك جاكو رئيس الوفد في السفارة الفرنسية بالقاهرة لمناقشة استعداد ميناء العريش البحري.