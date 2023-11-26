الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء تحالف الأحزاب

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، تحالف الأحزاب السياسية بقيادة ممدوح عبد الحكيم، رئيس حزب التحرير المصري، وذلك في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء تحالف الأحزاب


واستعرض المحافظ خلال اللقاء خطط التنمية والإنجازات التي تمت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في شتي القطاعات بمختلف مدن المحافظة.


وأكد المحافظ علي قيام محطة معالجة مياه بحر البقر بتوفير 5.6 مليون متر مكعب من المياه تكفي لزراعة 465 ألف فدان في منطقة وسط سيناء، بجانب ترعة السلام التي تروي 275 ألف فدان اخري، بالإضافة الي التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء حيث تم منح كل مواطن منزل و5 أفدنة زراعية.

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أشار المحافظ الي التوسع في انشاء محطات تحلية مياه البحر في شمال سيناء، لافتا الي وجود أكبر محطة لتحلية مياه البحر في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب من المياه في اليوم كمرحلة اولي، ستزداد الي 300 ألف في مرحلتها الثانية، حيث تعد الأكبر على مستوي الشرق الأوسط وافريقيا.


بدوره أكد ممدوح عبد الحكيم رئيس حزب التحرير المصري، أن القيادة السياسية أولت سيناء اهتمامًا كبيرًا في السنوات الماضية، وأن جميع أحزاب التحالف وعددها 42 حزبًا تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.

 


وأشار عبد الحكيم، أن سيناء وخاصة شمال سيناء تشهد مشروعات تنموية كبيرة، وأننا سننقل ما شاهدناه من إنجازات في شتي القطاعات علي هذه الأرض المقدسة.

 
 

 

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