نائب محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة ونظيرته الفلسطينية بالعريش (صور)

استقبل اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري والدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية في مطار العريش الدولي أثناء زيارتهم إلى محافظة شمال سيناء.

وقال الخولي، إن وزير الصحة المصري ونظيرته الفلسطينية سيتفقدان معبر رفح البري والجرحى الفلسطينيين في مستشفي العريش، بجانب زيارة ميناء العريش البحري.

واستعرض الخولي الجهود التي قامت بها محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مختلف الجهات في استقبال المساعدات المتنوعة وإيصالها إلى قطاع غزة، فضلًا عن استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية.

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وأكد وزير الصحة المصري تخصيص أكثر من 150 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح، لتقديم الخدمة الطبية الآنية للعابرين من قطاع "غزة" إلى مصر، فضلا عن تجهيز 35 سيارة إسعاف بحضانات لنقل الأطفال المبتسرين من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية، حيث يتم علاجهم في 24 مستشفى، مؤكدا أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية بأحدث البروتوكولات العلاجية.

ووجهت وزيرة الصحة الفلسطينية الشكر للقيادة السياسية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة تجاه فلسطين، بجانب توجيه الشكر إلى وزير الصحة المصري على استقبال الجرحى الفلسطينيين، والشكر لمحافظ شمال سيناء ونائبة والجهات المعنية على استقبال المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة.