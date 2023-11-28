في درجة حرارة أقل من 30، أفضل طريقة لغسل الـ "كوتشي"

هل يمكن غسل الحذاء الرياضي “الكوتشي” في الغسالة؟.. سؤال يتردد على أذهان الكثيرين.. مجلة "Stylight" أجابت بأنه يمكن غسل الحذاء الرياضي القماشي في الغسالة الأوتوماتيكية، في حين لا يجوز غسل الموديلات المصنوعة من الجلد في الغسالة.

وأشارت المجلة الألمانية، المعنية بالموضة والجمال، إلى أنه ينبغي أولا إزالة الأوساخ الشديدة والأحجار العالقة في نعل الحذاء، وذلك تحت ماء الصنبور، مشيرة إلى أن رغوة الحلاقة تعد مثالية للموديلات البيضاء؛ حيث إنها تُعيد إليها بياضها الناصع.

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وضع الحذاء في كيس غسيل

ثم يتم إزالة الرباط والفرش الداخلي، ثم وضع الحذاء في كيس غسيل أو كيس وسادة قديم، وذلك كي لا تنفك أية حلقات معدنية وتتسبب في تلف الغسالة.

وبعد ذلك، يتم استعمال مسحوق غسيل عادي أو مسحوق غسيل مخصص للخامات الحساسة، مع مراعاة ألا تزيد درجة الحرارة عن 30 درجة، للحيلولة دون تشوه الحذاء.

لا لدورة العصر

كما يراعى أيضا عدم استعمال مُنعّم الأقمشة؛ حيث إنه قد يتسبب في انحلال المادة اللاصقة بالنعل.. كما لا يجوز استخدام دورة العصر؛ حيث إنه قد يتسبب في فقدان الحذاء لوظيفة امتصاص الصدمات.

وحتى يجف الحذاء الرياضي سريعا مع الاحتفاظ بشكله ورونقه، ينبغي حشوه بورق الجرائد أو ورق المطبخ.

وبعدما يجف الحذاء الرياضي القماشي جيدا، ينبغي العناية به جيدا، وذلك بواسطة اسبراي العناية أو اسبراي العزل المائي.

أما بالنسبة للحذاء الرياضي المصنوع من القماش، فقد أوضحت “Stylight” أنه يمكن تنظيفه بواسطة ماء فاتر مع فركها بحذر. وبعد التنظيف والتجفيف ينبغي العناية بالحذاء بواسطة منتج العناية المخصص للجلد.