الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

في درجة حرارة أقل من 30، أفضل طريقة لغسل الـ "كوتشي"

أفضل طريقة لغسل الحذاء
أفضل طريقة لغسل الحذاء الرياضي، فيتو

هل يمكن غسل الحذاء الرياضي “الكوتشي” في الغسالة؟.. سؤال يتردد على أذهان الكثيرين.. مجلة "Stylight" أجابت بأنه يمكن غسل الحذاء الرياضي القماشي في الغسالة الأوتوماتيكية، في حين لا يجوز غسل الموديلات المصنوعة من الجلد في الغسالة.

وأشارت المجلة الألمانية، المعنية بالموضة والجمال، إلى أنه ينبغي أولا إزالة الأوساخ الشديدة والأحجار العالقة في نعل الحذاء، وذلك تحت ماء الصنبور، مشيرة إلى أن رغوة الحلاقة تعد مثالية للموديلات البيضاء؛ حيث إنها تُعيد إليها بياضها الناصع.

Advertisements

 وضع الحذاء في كيس غسيل

ثم يتم إزالة الرباط والفرش الداخلي، ثم وضع الحذاء في كيس غسيل أو كيس وسادة قديم، وذلك كي لا تنفك أية حلقات معدنية وتتسبب في تلف الغسالة.
وبعد ذلك، يتم استعمال مسحوق غسيل عادي أو مسحوق غسيل مخصص للخامات الحساسة، مع مراعاة ألا تزيد درجة الحرارة عن 30 درجة، للحيلولة دون تشوه الحذاء.

لا لدورة العصر

كما يراعى أيضا عدم استعمال مُنعّم الأقمشة؛ حيث إنه قد يتسبب في انحلال المادة اللاصقة بالنعل.. كما لا يجوز استخدام دورة العصر؛ حيث إنه قد يتسبب في فقدان الحذاء لوظيفة امتصاص الصدمات.
وحتى يجف الحذاء الرياضي سريعا مع الاحتفاظ بشكله ورونقه، ينبغي حشوه بورق الجرائد أو ورق المطبخ.
وبعدما يجف الحذاء الرياضي القماشي جيدا، ينبغي العناية به جيدا، وذلك بواسطة اسبراي العناية أو اسبراي العزل المائي.
أما بالنسبة للحذاء الرياضي المصنوع من القماش، فقد أوضحت “Stylight” أنه يمكن تنظيفه بواسطة ماء فاتر مع فركها بحذر. وبعد التنظيف والتجفيف ينبغي العناية بالحذاء بواسطة منتج العناية المخصص للجلد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحذاء الرياضي مجلة Stylight الغسالة الأوتوماتيكية نعل الحذاء رغوة الحلاقة

مواد متعلقة

الحذاء يصل لـ 10 آلاف جنيه، تخفيضات الأحذية الرجالي في الجمعة البيضاء (صور)

تفسير حلم الحذاء الأسود في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية

كلمة السر جثث القتلى، خبير يوضح لفيتو مصير الهدن المقبلة لجيش الاحتلال بعد استعادة كافة الأسرى

رئيسة المجر تستقل قطارا من محطة مصر برمسيس حتى الجيزة (صور)

عهد التميمي أيقونة المقاومة منذ طفولتها.. صفعت جنديا إسرائيليا وتصدرت قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم (فيديوجراف )

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو ترتفع 7 جنيهات في سوق العبور

من هو خوسيه لويس سييرا المرشح لتدريب الزمالك

الأرز بـ 32، والسكر يسجل 60 جنيهًا، التحركات السعرية في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم الثلاثاء

أيام لا تنسى!

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

في درجة حرارة أقل من 30، أفضل طريقة لغسل الـ "كوتشي"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو ترتفع 7 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

عهد التميمي أيقونة المقاومة منذ طفولتها.. صفعت جنديا إسرائيليا وتصدرت قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم (فيديوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نقش الحناء في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث فى القريب

قبل انتخابات الرئاسة، أعرف حكم الشرع فيمن يمتنع عن التصويت

أسامة قابيل: الزوج يجب أن يستأذن زوجته قبل دخول البيت فى هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية