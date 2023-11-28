ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 13

ترتيب الدوري الإنجليزي، تصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 13 من البريميرليج.

وتصدر أرسنال الذي يضم بين صفوفه المحترف محمد النني، ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي ونقطتين عن ليفربول بعد نهاية الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 30 نقطة

2- مانشستر سيتي 29 نقطة

3- ليفربول 28 نقطة

4- أستون فيلا 28 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

6- مانشستر يونايتد 24 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام يونايتد 20 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- فولهام 15 نقطة

15- نوتينغهام فورست 13 نقطة

16- بورنموث 12 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط



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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

نتائج الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي 1-1 ليفربول

شيفليد يونايتد 1-3 بورنموث

نوتنجهام فورست 2-3 برايتون

بيرنلي 1-2 وست هام

لوتون تاون 2-1 كريستال بالاس

نيوكاسل 4-1 تشيلسي

برينتفورد 0-1 أرسنال

تونتنهام 1-2 أستون فيلا

إيفرتون 0-3 مانشستر يونايتد

فولهام 3-2 وولفرهامبتون

وفاز فولهام مع ضيفه وولفرهامبتون، بنتيجة 3-2، في ختام الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح فولهام التسجيل في الشوط الأول بواسطة أليكس إيوبي في الدقيقة الـ7، وأدرك وولفرهامبتون التعادل بواسطة ماثيوس كونها في الدقيقة الـ22، لتنتهي الحصة الأولى بالتعادل الإيجابي (1-1).

في الشوط الثاني، أحرز ويليان الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ59، وبنفس الطريقة تمكن هوانغ هي تشان من إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة الـ75.

وعاد ويليان ليسجل الهدف الثالث لفريقه في اللحظات الأخيرة من اللقاء (الدقيقة 90+4)، من ركلة جزاء نفذها بنجاح.