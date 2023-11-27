ليفربول ينافس ريال مدريد على التعاقد مع مهاجم ميلان

دخل نادي ريال مدريد في منافسة قوية مع نظيره ليفربول، من أجل التعاقد مع أحد نجوم فريق ميلان الإيطالي.

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن ريال مدريد وليفربول يتنافسان للحصول على خدمات الإيطالي فرانشيسكو كاماردا، مهاجم ميلان، صاحب الـ15 عاما.

وجاء ذلك عقب أيام قليلة من خوض كاماردا لمباراته الأولى مع الفريق الأول في ميلان أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي.

وأشارت الشبكة إلى أن كاماردا يتواجد أيضا على طاولة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، ومانشستر سيتي وتشيلسي.

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لكن اللاعب يرغب في الاستمرار مع ميلان، وهو ما يعزز جهود النادي الأحمر والأسود في محاولاته لإقناع فرانشيسكو كاماردا بالتوقيع على أول عقد احترافي بعد أن يبلغ 16 عاما.

وذكر شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن كاماردا المولود في 9 مارس 2008، أصبح أصغر لاعب يشارك بمباراة في الدوري الإيطالي عبر التاريخ، بعمر 15 عاما، و260 يوما.

ريال مدريد يقترب من تجديد عقد أنشيلوتي

بحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن أنشيلوتي قريب من تجديد عقده مع ريال مدريد.

وأكدت أن النادي يستعد لوضع اللمسات الأخيرة على التجديد قبل نهاية 2023.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من انتظار البرازيل نهاية الموسم لإسناد مهمة المدير الفني لأنشيلوتي، إلا أن المدرب الإيطالي يعطي الأولوية لريال مدريد.

وأشار إلى أنه في حالة اتفاق ريال مدريد مع أنشيلوتي، سيكون العقد الجديد حتى 2026.

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