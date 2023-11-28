إسرائيل توافق على الإفراج عن 50 أسيرة فلسطينية مقابل شرط

صفقة تبادل الرهائن، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موافقة إسرائيل على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم إذا أُفرج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين من غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "الحكومة وافقت الليلة على قائمة تضم 50 سجينة فلسطينية يُحتمَل أن تفرج عنهنَّ كجزء من اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح نحو 20 إسرائيليًّا ممن تحتجزهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي.

إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًّا

من جانب آخر أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًّا بموجب صفقة تبادل الرهائن مع "حماس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من مساء أمس الإثنين، أن 11 أسيرًا أطلق سراحهم من غزة وصلوا إلى إسرائيل، وسيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل التئام شملهم مع أسرهم.

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وجاء في بيان للجيش "سترافقهم قواتنا حتى وصولهم إلى أحضان عائلاتهم"، مضيفًا "يحيي قادة جيش الدفاع وجنوده ويعانقون المخطوفين العائدين مع عودتهم إلى ديارهم".

صفقة تبادل الرهائن

وورد في بيان لوزارة الخارجية القطرية على منصة إكس" أنه "في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة".

وتابع البيان "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرًا و3 نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، 2 من الجنسية الألمانية و6 من الأرجنتين تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر"، حسبما نقلت "فرانس برس".

كذلك قالت وسائل إعلام تابعة لحماس، إن إسرائيل ستطلق سراح 30 طفلًا فلسطينيًّا و3 نساء بموجب اتفاق الهدنة.

جثث الفلسطينيين

وأكد إسماعيل الثوابته مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة: أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي منع الأطقم الطبية والإغاثات من دفن 100 شهيد في محيط المستشفى وبعد فترة تفاجأنا باختفاء أعداد كبيرة من الجثث بواسطة جنود الاحتلال.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة “etc”: جنود الاحتلال أخذوا الجثث إلى مكان غير معلوم وهذا يعد جريمة حرب مكتملة الأركان ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأكد أن جنود الاحتلال ارتكبوا أبشع الجرائم داخل مجمع الشفاء بعد احتلاله وفجروا بعض الأقسام وخربوا العديد من الأجهزة الطبية داخل المجمع وأخرجوا المستشفى من الخدمة نهائيًّا وتم إجلاء الطواقم الطبية وبعض الجرحى إلى جنوب قطاع غزة وفي الطريق تعرضوا لهم بالسباب والإهانة والتهديد واعتقل العديد منهم وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.