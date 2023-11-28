أسيرة فلسطينية محررة تكشف ماذا حدث للأسيرات داخل سجون الاحتلال بعد طوفان الأقصى
قالت الأسيرة الفلسطينية المحررة حنان البرغوثي: إنها تعرضت في السجن لكل أنواع التعذيب من ضرب وعنف وإهانة وتجويع ومنع من الطعام والتعرض لأشعة الشمس الحارقة والمعاملة السيئة.
سحل وتعذيب الأسيرات الفلسطينيات
وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: "بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي كانت المعاملة في سجن الاحتلال أكثر سوءًا وتعرضنا للتنكيل والسحل والتعذيب".
نجاح المقاومة الفلسطينية
ولفتت: شعرنا بالفخر بعد وصول أخبار المقاومة الفلسطينية إلينا التي كانت تنقل لنا عن طريق الأسيرات الجدد وهم أكثر من 40 أسيرة من الفتيات القصر وتعرضن للتعرية والتهديد بالاغتصاب.
تعذيب الأسيرات الفلسطينيات
وأكدت: "هناك أسيرات فقدن في الأسر وجميع الأسيرات تعرضن للأمراض وكانوا يتلذذون بتعذيبنا وصراخنا مضيفة أن أسرتها كلها تعرضت للتعذيب والتنكيل من بينهم أخوها وأبناؤها الأربعة".
تهديد إسرائيلي لأسيرة فلسطينية محررة
وأشارت إلى أنها تعرضت للتهديد بالمؤبد إذا تحدثت أو احتفلت أو وجهت الشكر للمقاومة وحتى آخر لحظة كنا مقيدين ونتعرض للإهانة.
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